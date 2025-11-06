Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 6 de noviembre 2025?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México hoy 6 de noviembre 2025

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias y se juegan el territorio, es decir, quieren quedarse con la Villa 360.

Los deportistas se preparan para terminar la semana con el mejor lugar para descansar, ya que ellos buscan tener un descanso reparador para estar recuperados al cien por ciento en todas las competencias.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans y con las estadísticas, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, quienes tuvieron un nuevo aire con la llegada de Mau Wow al equipo.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa para dar a conocer al verdadero ganador, ya que muchas veces los spoilers no son acertados.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México se enfrentan a un nuevo desafío en el programa que es pelear por el territorio, pero antes se define quién de las mujeres va a ir al duelo de eliminación el próximo domingo.

Los azules están preocupados porque en las últimas semanas han perdido a integrantes en los duelos de eliminación, se han ido mujeres y hombres, pues los rojos, pese a su mala racha han logrado sacar a los rivales celestes.

Los azules han tenido una semana complicada, luego de venir ganando las semanas pasadas, después de la llegada de Mau Wow al equipo rojo le dio un impulso a la escuadra escarlata para recuperar terreno en el juego.

Mientras que los celestes recibieron a José Ochoa, un joven con cero experiencia en el deporte profesional, algo que si puede ser una desventaja para los azules, ya que Mau Wow y José Ochoa no entraron en igualdad de condiciones.

Los fans tienen que esperar a que avance la temporada para ver si los azules se pueden estabilizar y vuelven a retomar su buena racha.