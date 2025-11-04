Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de noviembre 2025?

Conoce al ganador del Duelo de los Enigmas de Exatlón México de hoy 4 de noviembre

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para disputarse los premios misteriosos del Duelo de los Enigmas, después del intenso desafío por la Villa 360.

Los deportistas quieren salir a darlo todo por los premios para recuperarse, luego de la eliminación del domingo que los dejó sacudidos emocionalmente.

¿Quién gana hoy el Duelo de los Enigmas de Exatlón México?

Según los fans, el ganador del Duelo de los Enigmas de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual estaría viviendo un nuevo aire con la llegada de Mau Wow, por lo que por eso los usuarios apuestan a que la escuadra escarlata tenga una buena racha esta semana.

Además de que los azules tuvieron como refuerzo a José Ochoa, un joven entusiasta, pero es amateur, sin ninguna experiencia previa en el programa.

Sin embargo, los azules también tienen la posibilidad de llevarse el gran premio del Duelo de los Enigmas, ya que ellos han dominado toda la semana pasada.

Los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy de Exatlón México.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Antes del juego estelar, las mujeres se disputan su permanencia en el programa en la zona de peligro con una competencia que define qué atleta se va al duelo de eliminación del domingo.

Las mujeres azules están dominando el juego individual, pues Doris del Moral fue una de las que logró salvarse y asegurar su estancia en el programa, pero finalmente una azul quedó instalada en el duelo de eliminación del domingo, aunque todavía faltan las supervivencias del viernes y del domingo para conocer a las 4 mujeres que se van al desafío final, una de ellas se irá del programa.