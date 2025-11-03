Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 3 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para jugar por el territorio, la anhelada Villa 360, el mejor lugar para descansar para los deportistas de la temporada.

Antes del juego estelar, los atletas compiten por la ventaja en el programa, la cual es de las más deseadas por los concursantes pues les da beneficios para la eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los spoilers no son certeros, por lo que los seguidores tienen que esperar a que se lleve a cabo la competencia para conocer al verdadero ganador.

TE RECOMENDAMOS: Ella lo admitió La vez que a Jenni Rivera se le filtró un video íntimo con uno de sus músicos

Otros de los usuarios afirman que los rojos posiblemente ganan la Villa 360 de hoy, pues llegó Mau Wow a integrarse como nuevo refuerzo del equipo rojo, por lo que los fans creen que esto les daría nueva energía y vibra. Mientras que otros afirman que los azules seguirán con su buena racha en el programa.