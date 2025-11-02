Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 2 de noviembre 2025?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado en un intenso duelo de eliminación en el que uno de los hombres del programa tendrá que abandonar el reality show este domingo.

Los deportistas tienen pendiente un juego por la Supervivencia, por lo que hoy se define si al duelo de eliminación van dos rojos y dos azules o tres rojos y un azul.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

Según los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería un integrante azul y supuestamente sería Ernesto Cázares, quien presuntamente no lograría cumplir con el reto de hoy en los circuitos.

De acuerdo con los seguidores del programa, Koke Guerrero habría confirmado en una live de Exatlón la eliminación de Ernesto, pues en la transmisión dijo que hasta el momento no han podido sacar a un rojo, por lo que se confirmaría que sería un azul el eliminado.

Sin embargo, esta transmisión se hizo días antes de la eliminación y posiblemente Koke Guerrero se refería a lo que estaría pasando hasta antes del domingo, aunque los fans considera que realmente dio spoilers y terminó revelando algunos detalles del programa de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México vivirán un momento muy emotivo y es que cuando lleguen a sus territorios a descansar podrán ver que tienen un altar de Día de Muertos, para recordar a sus seres queridos que ya no están en este plano terrenal.

¡Domingo de Día de Muertos y de Eliminación! Esta noche los sentimientos estarán a flor de piel y conoceremos al hombre que abandonará la competencia.



Exatlón México, ESTA TARDE a las 6:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/OCgzKxMGPE — Exatlón México (@ExatlonMx) November 2, 2025

Varios de los deportistas se quebraron en llanto al ver las fotos de sus familiares fallecidos en el altar, algunos señalaron que ahora sus seres queridos podrán verlos triunfar desde el cielo.

Por otra parte, después del momento de emoción para recodar a sus familiares, los deportistas se reincorporan al juego por la Supervivencia y en el duelo de eliminación.

El pleito se desatará entre El Mono, quien es un provocador de primera y Mufasa, quien es del equipo azul y tendrá un nuevo enfrentamiento.