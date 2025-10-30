Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 30 de octubre 2025?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México regresan a los circuitos para competir por el territorio, es decir, se disputan la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse.

Los deportistas rojos están emocionados porque vienen de ganar el juego de la Batalla Colosal, después de varios juegos perdidos, reviviendo y traen confianza.

¿Quién gana la Villa 360?

Según los fans, el equipo que gana la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo azul.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer la verdadero ganador de esta noche, ya que los spoilers no son certeros.

Se espera que esta noche también se lleve a cabo el juego por la medalla varonil, se dice en redes sociales que posiblemente la Medalla se la llevaría un hombre del equipo azul.

Los fans también se sorprenderán con la llegada de una nueva atleta y se trata de una nueva integrantes del equipo azul y el nuevo refuerzo será Michell Tanory.

Los seguidores del programa tienen que esperar para ver una intensa pelea esta noche, después de todo el drama sucedido en el juego de la Batalla Colosal, que se ganaron los rojos, el premio consiste en una súper fiesta de Halloween con DJ, comida y hasta una espeluznante casa del terror.