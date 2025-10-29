Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de octubre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a los circuitos de la competencia para jugar por el premio de la Batalla Colosal, el cual va a ser uno de los más esperados por los deportistas.

Además, precio al juego estelar de la Batalla Colosal, los participantes van a competir por la Medalla Femenil.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón México?

Según los fans, la Batalla Colosal de hoy en Exatlón México la ganaría el equipo azul, el cual mantendría su buen rendimiento como lo ha venido haciendo, por lo que las estadísticas afirman que ellos serían los ganadores, pero todo puede pasar y los rojos también tienen la posibilidad de salir a ganar y quedarse con el gran premio.

Según los spoilers, el premio de la Batalla Colosal sería una gran fiesta de Halloween, pero por el momento no se sabe, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

En la competencia de la medalla femenil de Exatlón México, las mujeres dieron su mejor esfuerzo para conseguir la presea que les da una vida extra en los duelos de eliminación.

Katia, del equipo azul, fue la ganadora de la medalla de Exatlón México hoy 29 de octubre.

Posteriormente, inició la competencia de la Batalla Colosal, la cual emocionó a los atletas porque Antonio Rosique les informó que el premio es la fiesta de Halloween, con DJ, comida y por supuesto disfraces. Además, habrá una actividad en la que tienen que entrar a una casa del terror para sobrevivir a los sustos.

Los deportistas están emocionados, aunque los rojos no tendrán uno de sus brazos más fuertes que es Mati Álvarez, quien tuvo que ausentarse con un permiso especial de Rosique para atender un tema personal importante.