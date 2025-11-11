Las FOTOS de Matt Kalil, luego de que Haley Baylee revelara el tamaño de su enorme zona íntima

El jugador de la NFL, Matt Kalil, está en medio de la polémica, luego de que su ex esposa Haley Baylee revelara el tamaño de su zona íntima y motivo por el que ellos se divorciaron en 2022, después de 7 años de matrimonio.

La modelo Haley Baylee señaló que el fin de su matrimonio fue por el enorme tamaño del futbolista y aseguró trataron de hacer de todo para que esta situación mejorara, dijo que fueron a terapia y que hasta consideraron la posibilidad de hacerle una liposucción.

¿Cuál es el tamaño de la parte íntima de Matt Kalil?

Según Haley Baylee, el tamaño de Matt Kalil es de 2 latas de Coca - Cola juntas o incluso hasta 3 latas juntas.

Las fotos de Matt Kalil

Después de que se reveló su secreto más íntimo, los usuarios de Internet quieren ver a Matt Kalil desnudo para comprobar que lo que dijo Haley Baylee es verdad.

Matt Kalil no tiene fotos desnudo, la única foto que circula de él es una en la que el deportista aparece en toalla y además el jugador de futbol americano sale acompañado de otro hombre en el vestidor después de haber terminado un partido de futbol. Sin embargo, la imagen no parece ser real.

Los usuarios de redes sociales aseguran que el futbolista están corpulento y grande que muchas personas se rendirían ante él si lo vieran en toalla o en ropa interior y más sabiendo sobre las declaraciones que hizo su exesposa Haley.

Matt Kalil sin ropa ı Foto: Redes sociales

Matt Kalil aparece en fotos y videos en los que está en el campo de juego o dando conferencias de prensa hablando de sus partidos de futbol.

¿Quién es la esposa actual de Matt Kalil?

Después de su matrimonio con Haley Baylee, Matt Kalil se volvió a casar dos años después y se unió en matrimonio con Keilani Asmus, quien también es modelo e influencer.