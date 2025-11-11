Latin Grammy 2025: ¿Cuándo son y dónde ver los premios a la música latina?

Los Latin Grammy 2025 son uno de los eventos más esperados de cada año, donde se celebra lo mejor de la música latina con la presencia de artistas de talla internacional que han destacado en la industria con su participación en este último año.

De este modo, la Academia Latina de la Grabación premia la música y el arte a través de 60 categorías en los Latin Grammy. El más nominado de esta ocasión es Bad Bunny, quien cuenta con 12 menciones en los premios, incluyendo Grabación del año, Álbum del año y Canción del año.

Latin Grammys 2025 ı Foto: Instagram

Destacan otras personalidades nominadas como Alejandro Sanz y Natalia Lafourcade. Además, este año Raphael recibirá el reconocimiento Persona del Año, por lo que será homenajeado el 12 de noviembre con una gala conmemorativa.

“Gracias al público que siempre ha estado a mi lado, a mis compañeros de profesión y a toda la industria musical. Es un honor que llevaré siempre en el corazón” reconoció el intérprete de ‘Mi Gran Noche’.

¿Dónde y cuándo serán los Latin Grammy 2025?

Este año, la ceremonia se llevará a cabo en Las Vegas, en el MGM Grand Garden Arena el próximo 13 de noviembre. La ceremonia dará inicio a las 20:00 horas ET.

Artistas como Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera, Pepe Aguilar, Carín León, Los Tigres del Norte, Raphael, Aitana, Gloria Estefan, Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, y Morat, tomarán el escenario con sus actuaciones.

Las categorías principales son:

Grabación del año

“Baile Inolvidable”, Bad Bunny

“DTmF”, Bad Bunny

“El Día Del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso

“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso

“Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lara”, Zoe Gotusso

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G; Edgar Barrera

“Cancionera”, Natalia Lafourcade

“Ao Teu Lado”, (Liniker)

“Palmeras En El Jardín”, Alejandro Sanz

Álbum del año

Cosa Nuestra , Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

Papota , CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces , Gloria Estefan

Puñito De Yocahú , Vicente García

Al romper la burbuja , Joaquina

Cancionera , Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca) , Carín León

Caju , Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas , Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Canción del año

“Baile Inolvidable”, Bad Bunny

“Bogotá”, Andrés Cepeda

“Cancionera”, Natalia Lafourcade

“DtMF”, Bad Bunny

“El Día Del Amigo”, Ca7riel & Paco Amoroso

“Otra Noche De Llorar”, Mon Laferte

“Palmeras En El Jardín”, Alejandro Sanz

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G

“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso

“Veludo Marrom”, Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi