Alfredo Olivas desmiente rumores de atentado en su contra con FOTOS

La integridad de Alfredo Olivas se puso en duda recientemente, pues en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre un supuesto atentado en su contra. En ese sentido, se decía que había sido atacado a balazos, pero él ya lo desmintió.

Se decía que Alfredo Olivas había sido atacado en la carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de acuerdo con lo que informaban medios locales. Además, se decía que cinco camionetas lo habían interceptado con hombres armados que los habrían atacado, dejando a un escolta sin vida.

🚫🎤 Autoridades de Tamaulipas desmintieron el supuesto ataque contra Alfredo Olivas. Tras revisar hospitales y el C5, no existe ningún registro. La información es falsa. Lamentable que algunas páginas publiquen sin verificar.#Tamaulipas #AlfredoOlivas #FakeNews pic.twitter.com/sygyLvuShM — AgenciaTamNoticias (@AgenciaTam) November 13, 2025

Se decía también que el cantante estaba ingresado en estado crítico en un hospital de Ciudad Victoria. La noticia falsa generó bastante preocupación en los fans del artista, sobre todo porque no es poco común que artistas de regional mexicano reciban ataques.

Alfredo Olivas desmiente rumores de ataque en su contra

Fue el propio cantante quien desmintió los rumores, sin necesidad de hacer alguna declaración específica, pues se limitó a subir en su cuenta de Instagram una foto actual donde podemos ver su cara.

Para el público, esto ha sido suficiente para confirmar la seguridad del cantante, quien aparece vestido de negro y frente a una puerta de madera con un detalle circular dorado.

Ante esto, el público reaccionó con comentarios como los siguientes:

“Al parecer todos estamos aquí por el mismo susto“.

"Ahora que suba una foto encuerado para confirmar más".

"Te amo guapo precioso, que no nos anden asustando que te andan balanceando mi amor porque lloro“.

“Precioso ¿estás bien? Me acabo de comer un bolillo para el susto".

“Ay qué bueno que estás bien Alfredo, se me fue el alma por un momento”.

También la Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió la noticia del ataque a Alfredo Olivas. En ese sentido, expresaron:

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”, se lee en la publicación.

#VoceríaInforma



Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa.



Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o… pic.twitter.com/Nb0T8hVAFC — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 13, 2025