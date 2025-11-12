Allison Mack habla tras su salida de prisión por ser parte de la secta NXIVM

Allison Mack, exactriz conocida por su participación en Smallville, habló públicamente por primera vez tras salir de prisión, asumiendo su responsabilidad en la secta sexual NXIVM y expresando profundo arrepentimiento ante sus víctimas y familiares.

En una entrevista para el podcast Allison After NXIVM, producido por CBC, la artista repasó los episodios más relevantes de su implicación en el caso judicial junto a Keith Raniere, el fundador del grupo.

Allison Mack, de 43 años, cumplió una condena de tres años después de declararse culpable de delitos vinculados con crimen organizado y conspiración, en un proceso que acaparó la atención internacional desde 2018.

En el primer episodio del podcast, la exactriz recordó el día de su sentencia en Nueva York, en el 2021, al relatar cómo sus familiares presenciaron el momento.

“Dios mío, mi pobre hermano estaba detrás de mí, teniendo que escuchar esto sobre su hermana. Mi pobre mamá. Lo siento mucho, ustedes. Yo puedo soportarlo, pero lo siento de verdad por ustedes. No me veo como inocente, y ellos sí lo eran”, confesó.

La exestrella de televisión reconoció que utilizó su fama para reclutar mujeres dentro del grupo: “Creo que capitalicé las cosas que tenía, y el éxito como actriz, creo que lo utilicé”.

Además, Allison Mack admitió que “mi fama era una herramienta de poder para que la gente hiciera lo que yo quería”, y añadió: “Creo que fui muy efectiva en hacer avanzar la visión de Keith”.

La actriz también reflexionó sobre el daño que su participación causó a sus seres queridos y a las víctimas que testificaron durante el juicio.

El podcast está compuesto por siete episodios y es conducido por la periodista Natalie Robehmed.

El propósito de este espacio es profundizar en el papel de Allison Mack dentro de la secta NXIVM, su liderazgo en el subgrupo conocido como DOS, y los procesos judiciales que culminaron con la condena de Keith Raniere a 120 años de prisión por delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

El podcast Allison After NXIVM, donde aparece Allison Mack, está disponible en varias plataformas de audio:

En Apple Podcasts.

En Spotify.

A través de la cadena CBC, en su servicio de podcast Uncover.

Cada episodio tiene una duración de entre 35 y 40 minutos. Dos capítulos fueron publicados este lunes.