Linkin Park regresa a México con tortas para sus fans, ¿Cuándo y dónde es su evento especial en la CDMX?

Linkin Park regresa a la Ciudad de México como parte del line up del Corona Capital 2025 y ha decidido lanzar una experiencia para sus miles de fans que involucra tortas clásicas y merch de edición limitada.

¿Cuándo y dónde serán las tortas de Linkin Park?

A través de sus redes sociales, Linkin Park anunció “Tortas Los Linkin’, una experiencia que solo estará disponible por dos días en la Ciudad de México y que promete estar llena de folklore mexicano.

"Ciudad de México - Jálense a las Tortas Los Linkin el Jueves y Viernes 13 & 14 de Nov. De 11 am a 7 pm. Tendremos a la venta merch edición limitada (tshirts y totebags) y merch de la gira. Además tendremos nuestro Menú From Zero de Tortas. ¡Nosotros invitamos las primeras 50 tortas! ¡Acá nos vemos!“, dice la publicación.

De este modo, se dio a conocer que las tortas y la merch estarán a la venta y el menú ofrece cuatro diferentes productos. Dos de ellas son de pierna horneada, una es de milanesa y la última es una opción vegetariana.

El evento se llevará a cabo en Colima 395, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700. La ubicación es muy cerca del Parque España y ya ha conseguido miles de reacciones, por lo que se augura que será un éxito total.

Linkin Park en la Arena México

Otra de las actividades que se llevarán a cabo con el nombre de Linkin Park es ‘Noche from Zero’, que ocurrirá en la Arena México durante un evento de la CMLL Lucha Libre el viernes 14 de noviembre a las 20:30 horas.

"Una noche con luchadores estelares y un pop-up exclusivo de merch“, se lee. De este modo, sabemos que se llevarán a cabo luchas espectaculares junto con elementos especiales de Linkin Park.