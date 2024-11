Linkin Park viene a México en 2025: fecha, lugar y boletos

La banda Linkin Park sorprendió a México pues como parte de su gira From Zero World Tour 2025 regresa al país con tres muy esperados conciertos para inicios del siguiente año.

Linkin Park es una de las bandas rock más conocidas del mundo, y aunque tras la muerte de su vocalista Chester Bennington la banda se tomó un descanso que se llegó a pensar sería el fin, regresó este 2024 con una increíble sorpresa pues no nada más anunciaron su esperada gira mundial, sino también presentaron a su nueva vocalista Emily Armstrong.

Su ya exitosa gira visitará países como Brasil, Arabia Saudita, Japón y ahora México, con tres fechas. En La Razón te decimos todos los detalles que sabemos.

¿Dónde y cuándo serán los conciertos de Linkin Park?

Son tres cuidades las elegidas por la banda de rock para ser visitadas el próximo 2025 como parte de su gira From Zero World Tour. Las fechas y lugares confirmados son:

31 de enero de 2025 - Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

3 de febrero de 2025 - Estadio 3 de marzo en Guadalajara

5 de febrero de 2025 - Estadio Banorte en Monterrey

Los fanáticos podrán disfrutar la música de la banda con canciones como In the End, The Catalyst, Burn it down, Castle of glass y muchas más.

Preventa y boletos

La preventa para los boletos de Linkin Park se llevarán a cabo a través de CitiBanamex el día 20 de noviembre a partir de las 14 horas en la página de ticketmaster.

La venta general, donde toda tarjeta es aceptada, inicia el 21 de noviembre de 2024. Te recomendamos tener a la mano todos los datos bancarios necesarios, pues se espera que el concierto tenga una alta demanda por lo que los boletos pueden agotarse con rapidez.

Aunque no se han mencionado los precios exactos para los boletos de Linkin Park en ninguna de las tres fechas se cree que estarían en el siguiente rango de precios:

Ciudad de México: $1,074 a $3,636

Guadalajara: $1,196 a $4,270

Monterrey: $1,074 a $3,636

Linkin Park vuelve a México

LMCT