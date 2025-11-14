Burgerlandia irrumpe en el Corona Capital

A partir de hoy, las hamburguesas se convierten en protagonistas del Corona Capital 2025 con la llegada de Burgerlandia, el nuevo proyecto curado por Marcelo Lara, mejor conocido como Burgerman, quien lleva su devoción por el mundo hamburguesero a uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

La idea, cuenta el músico y promotor gastronómico en entrevista con La Razón, nació hace años como un sueño que finalmente se materializa: “La idea es que Burgerlandia sea una especie de festival dentro de un festival, un área delimitada donde estarán todas las hamburgueserías, escogidas, probadas y comprobadas por un servidor”, afirma. El espacio llega como una evolución natural del Burger Fest, el encuentro anual creado en alianza con OCESA y que ya suma tres ediciones.

Marcelo Lara 'Burgerman' habla de Burgerlandia en el Corona Capital ı Foto: Especial

Lara recuerda que, en realidad, este concepto era parte de su propuesta original: “Cuando me acerqué a OCESA hace cuatro años les dije: ‘¿No les gustaría hacer un Rincón de Burgerman dentro de sus festivales?’ Y me respondieron: ‘Es una gran idea, pero deberíamos hacer un festival completo’. Así nació Burger Fest. Y ahora retomamos aquella idea para traerla al Corona Capital”.

Nueve hamburguesas, un mismo escenario

Burgerlandia reunirá nueve hamburgueserías que representan el abanico actual del mundo burger en México. “Me propuse encontrar ejemplos muy distintos del universo hamburguesero; que no hubiera dos del mismo tipo y que cada una presentara su versión más emblemática”, detalla Lara.

Algunas marcas están preparando recetas especiales que solo se venderán durante el festival, aunque los detalles se mantienen en secreto para sorprender a los asistentes. “No pueden llevar su menú completo, pero sí su identidad: una o dos hamburguesas emblemáticas o pensadas especialmente para estos días”, explica.

Y aunque la oferta está curada por él mismo, reconoce que no todo es glamour: “Me eché a los hombros esta labor titánica de probar todas las hamburguesas por el bien de la sociedad mexicana. Alguien tenía que hacerlo”, bromea.

Burgerlandia irrumpe en el Corona Capital ı Foto: Especial

Para Burgerman, el Corona Capital es el escenario ideal. El festival cumple 15 años apostando por experiencias más allá de la música, y el público está listo para explorar. “Si vas a pasar 12 horas en un lugar durante tres días, lo ideal es que comas bien, rico, cosas interesantes, algo memorable como la música misma”, asegura.

Por eso, subraya, Burgerlandia no es una zona de comida más:

“La gastronomía no solo complementa la música, la amplifica. Convierte cada edición en una experiencia completa y te motiva a regresar”, dice.

Además, este formato permite algo que el Burger Fest no ofrece del todo: un enfoque directo al consumo. “Aquí sí es la hamburguesa tal cual, con su precio real, acercando entre 75 y 85 mil personas por día a proyectos que quizá no conocerían de otra forma”, apunta.

Marcelo Lara no oculta sus aspiraciones. “Mi idea es la dominación del planeta a través de la hamburguesa”, confiesa riendo. El objetivo es claro: llevar Burger Fest a ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida o Querétaro —todas con una cultura hamburguesera en expansión— y, al mismo tiempo, replicar Burgerlandia en otros festivales del país.

Mientras tanto, el Corona Capital será el primer gran escenario donde esta visión se materialice. Burgerman estará presente en distintos momentos para convivir con el público: “Voy a estar ahí con un photo op, tomándome fotos, sugiriendo, conviviendo. Ya sabes cómo funciona Burgerlandia”, concluye.