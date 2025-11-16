¿Quién es Jonathan Ortiz, el fotógrafo de Karely Ruiz que apareció muerto?

Jonathan Ortiz Leal era un reconocido fotógrafo en la industria del entretenimiento, la moda y las redes sociales, era famoso por fotografiar a las mujeres más bellas de las redes sociales y también para la revista Playboy.

Sin embargo, este fin de semana se dio a conocer que fue hallado muerto en su casa, en condiciones extrañas, lo que desató las especulaciones de los usuarios y también las famosas que trabajaron con él emitieron condolencias.

¿Qué le pasó al fotógrafo Jonathan Leal?

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, Jonathan Leal estaba en su casa, en un departamento en Santa Fe, cuando sus compañeros de casa lo encontraron muerto en su habitación.

Según los datos, el joven de 34 años se habían metido a su cuarto y pasó varias horas ahí sin salir, por lo que después de un rato largo sus roomies se empezaron a preocupar y tocaron para entrar, pero al no recibir respuesta entraron al cuarto y encontraron al fotógrafo sin vida.

Los datos del periodista Antonio Nieto, el fotógrafo fue encontrado desnudo y en una posición boca abajo, por lo que podría indicar que el joven estuvo acompañado de otra persona a la hora de su muerte.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles de la muerte de Jonathan, pero su familia ya se puso en contacto con las autoridades para que se haga la repatriación del cuerpo, ya que el fotógrafo no era mexicano, sino colombiano, pero residía en México desde hace tiempo.

¿Quién era Jonathan Ortiz Leal?

El fotógrafo Jonathan Ortiz Leal era un joven de 34 años de edad originario de Santa Marta, Colombia.

En su página oficial de Internet, Jonathan se definía como un hombre que se desenvolvía en el ámbito del lujo, viajando en jets privados, autos de lujo y producciones internacionales.

Jonathan Ortiz Leal ı Foto: IG @jonaorle

Era conocido por retratar a las modelos, celebridades e influencers más famosas a a nivel global, y su trabajo ha sido publicado en revistas de prestigio internacional como Playboy.

Jonathan contaba con más de 82 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde compartía imágenes de sus trabajos más arriesgados con modelos como Karely Ruiz, Mariia Khachatryan, Emilia Victoria, entre muchas más.

Famosas dan condolencias por muerte de Jonathan Ortiz

Algunas famosas que trabajaron con él o que lo conocían dejaron mensajes de condolencias en las redes sociales para despedir al glamuroso fotógrafo.

“Me quedé con muchas ganas de seguir haciendo fotos contigo . Tu talento era muy especial estarás presente en mis recuerdos abrazo al cielo”, escribió la conductora de televisión Shanik Aspe.

“Siempre te visualicé en la cima bebé, descansa en paz”, escribió la modelo Mariell Andreina; “Dios te tenga en su gloria amigo! No puedo creerlo! Me duele tu partida, amigo.Gracias por todo lo bonito que dejaste en nosotros.Te recordaremos siempre con mucho cariño.A tu familia, mucha fuerza y amor en este momento tan duro”, señaló Crespa Martínez.