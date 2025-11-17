La banda estadounidense Linkin Park cerró el último día del Corona Capital con un explosivo show que hizo regresar a sus fans a los salvajes 2000: los slams, las cervezas volando, los brincos y hasta los desmayos se hicieron presentes en el espectáculo que ofrecieron, una combinación de sus temas más recientes y sus clásicos.

En cuanto sonó la batería y la guitarra del inicio de “Somewhere I Belong” y Mike Shinoda gritó “Let’s Go”, las cervezas volaron entre el público. La energía continuó y ya para “Up From The Bottom”, los fans de la banda comenzaron a brincar animados por los riffs de guitarra, el rap de Mike Shinoda y la voz de Emily Armstrong, quien se integró en 2024 y demostró por qué es parte de la agrupación.

Linkin Park en el Corona Capital, un explosivo regreso a los salvajes 2000 ı Foto: Chucho Contreras

Para este reencuentro, se colocaron dos colosales estructuras cúbicas en la parte superior del escenario, en las que se proyectaban imágenes de los integrantes de la agrupación o que aludían a las canciones que interpretaban. Además de incluir láseres que cubrían al público.

Antes de interpretar “New Divide”, Mike Shinoda celebró el apoyo que le han dado a la banda en esta nueva etapa de su trayectoria y recordó que se cumple un año de su disco From Zero. “¡Viva México, cabrones!”, gritó.

Cuando llegó “The Catalyst”, el público la cantó a todo pulmón de principio a fin y para “Burn It Down”, los saltos también se hicieron presentes.

Para gran parte de los fanáticos presentes, estar en este show era recordar la secundaria y preparatoria. “En secundaria y prepa lo escuchábamos y ahora es como regresar”, dijo alguien entre el público, aunque claro, los años ya pesan y por eso remató con un “lo bueno que mañana no voy a trabajar”.

Linkin Park en el Corona Capital, un explosivo regreso a los salvajes 2000 ı Foto: Chucho Contreras

Como era un retroceso en el tiempo, sacaron sus mayores energías para revivir aquellos conciertos salvajes de los años 2000, donde todavía no era habitual tener a mucha gente con sus celulares. Aunque esta vez sí hubo teléfonos móviles, también se armaron muchos slams que se pidieron a gritos. Incluso, entre el público, una chica se desmayó y sólo a su alrededor se hizo una pausa, le echaron aire, recobró el ánimo, ella salió del tumulto escoltada por sus amigos y el resto volvió a bailar y brincar.

Y es que fue un recorrido por su historia, desde “Emptiness Machine” hasta “Where’d You Go”, “Waiting for the End” y “Points of Authority”. En algún momento del concierto alguien gritó: “Ya armen el put.. mosh” y enseguida volaron los vasos con alcohol, mientras en la pasarela Shinoda ondeaba la bandera de México y Emily se puso un gorro de oso que le obsequiaron.

También en el show quedó claro que vivimos en tiempos polarizados, pues cuando Mike Shinoda bajó del escenario para regalarle su gorra a uno de sus fans, en cuanto el afortunado dijo que era de Colorado, Estados Unidos, se escucharon las rechiflas y los gritos de “fuera gringos”.

Linkin Park en el Corona Capital, un explosivo regreso a los salvajes 2000 ı Foto: Chucho Contreras

Aunque la energía todavía estaba al máximo, ya pasada la medianoche hubo quien pedía “ya saquen las perras”, es decir, las canciones más esperadas de Linkin Park. Sin embargo, esos éxitos se guardaron casi para el final del concierto, cerca de la una de la madrugada.

Cuando sonó “Numb”, el público estalló en emoción y ya para “In the End” la euforia aumentó. Al inicio de esta última canción, Joe Hahn saludó desde el tocadiscos para dar paso a ese épico comienzo de uno de los himnos de toda una generación.

El cierre llegó con “Bleed It Out” con fans que, aunque cansados, daban lo último de energía en el show de Linkin Park. Al finalizar, la banda reveló que se presentará el próximo 16 de noviembre de 2026.