Chappell Roan, un debut de cuento de hadas en México

Chappell Roan destacó por sus atuendos de alta costura que la han caracterizado.

Chappell Roan tuvo un debut en México de cuento de hadas, en el que hubo un majestuoso castillo, interpretaciones con una alta carga teatral y los éxitos que la han posicionado como una de las artistas más reconocidas de la actualidad. La cantante estadounidense derrochó sensualidad, roqueó y demostró versatilidad en cada una de sus actuaciones en el escenario principal del Corona Capital, la noche del sábado.

Para su esperada presentación se montó la enorme estructura de un castillo en todo el escenario, como salido de un cuento de hadas, en el que Chappell Roan demostró por qué es considerada la nueva princesa del pop.

En cuanto la vieron los miles de fans que la esperaban ansiosamente, comenzaron a gritar de emoción, que aumentó más cuando interpretó “Super Graphic Ultra Modern Girl” y “Femininomenon”.

Ya para “Naked in Manhattan”, el público se desbordó bailando y ella lució poderosa brincando por el escenario. Pero antes de que esto sucediera, se presentó diciendo: “Hola, soy Chappell Roan. ¿Están listos para ‘Naked in Manhattan’?”, y recibió un rotundo: “Sí”.

La intérprete estadounidense estuvo acompañada por una talentosa banda de mujeres —batería, teclados, guitarra y bajo— que también hizo vibrar a los asistentes en cada una de sus interpretaciones, como en “Guilty Pleasure”, que inició con una guitarra acústica y luego se unieron la batería, el bajo y los teclados. En esta canción, Chappell Roan no sólo saltó con energía, también regaló escenas eróticas con su bajista.

Después llegaron los gritos de “lesbianas, lesbianas, lesbianas”, antes de que la intérprete cantara “HOT TO GO!”, que el público acompañó con una coreografía que parecía ensayada por todos especialmente para este momento.

Con “Picture You” regaló un número más teatral: ella, con un antifaz blanco y enfrente de la artista una peluca rubia, ésta última representaba a la persona amada que está ausente.

Para “Red Wine Supernova”, la estrella portó un pañuelo rosa e invitó a los demás a levantar cualquier cosa de ese color que trajeran; la respuesta fue positiva, porque este día el Corona Capital se tiñó de rosa con sombreros, diversos accesorios y atuendos. También hubo caras maquilladas como Chappell Roan y outfits como los que la artista ha portado.

En “Coffee”, confesó: “Estoy en el día 55 de mi curso de español en Duolingo, y practiqué diciendo esa frase en español, pero me da demasiada vergüenza intentar decirla”, dijo con timidez, pero sus fans la motivaron con los repitidos gritos: “Chappell, hermana, ya eres mexicana”.

Para finalizar su show, Chappell Roan entregó sus más grandes éxitos, “Good Luck, Babe!”, que sus fans cantaron de principio a fin, al igual que “Pink Pony Club”, en la que todo se tiñó de rosa en el escenario. En este tema, la cantante habla de una persona que encuentra un lugar donde puede ser ella misma.