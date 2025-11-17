El rock vuelve a reinar en el Corona Capital gracias a Deftones, Linkin Park y Weezer

Alrededor de 80 mil personas se dieron cita en el último día de actividades del Festival Corona Capital en su edición 2025, el cual tuvo como actos principales las presentaciones de Linkin Park, TR/ST, Deftones y Weezer.

Fans en primera fila, ayer, disfrutaron de la banda de rock. Fotos›Chucho Contreras y Álvaro Paulin

Uno de los actos estelares de la noche fueron los Deftones, banda que navega entre varios géneros musicales y por ello su show resultó entretenido para los fans y no tan fans de la agrupación. Chino Moreno y compañía comenzaron la velada con “Be Quiet and Drive”, “My Own Summer” y “My mind is a mountain” y el público entonces tuvo suficientes motivos para comenzar a agitar la cabeza al ritmo de las canciones.

El Tip: El sábado pasado Damiano David canceló su presentación en el Corona Capital por una fuerte gripa. Lo sustituyó la francesa Jehnny Beth.

La banda británica James deleitó a los asistentes con su éxito “Say Something”. Fotos›Chucho Contreras y Álvaro Paulin

Un momento importante se vivió cuando sonó el arpegio de “Sextape”, entonces la voz tenue de Chino Moreno se fue impulsando verso tras verso hasta llegar al coro y ahí todo el público se unió para entonar “tonight, tonight”.

El sonido de la banda, comandado por las guitarras con distorsión y una rítmica lenta, invitó al público a brincar al mismo tiempo al compás de las baterías potentes y los bajos que hacían retumbar el pecho de los asistentes.

La banda estadounidense TV on the Radio dio una cátedra de rock. Fotos›Chucho Contreras y Álvaro Paulin

Otras canciones que sonaron fueron “Ecdysis”, “Genesis”, “Dimond Eyes”, “Hole in the Earth”, “Change”, “Engine No.9” y “7 Words”.

240 mil personas se dieron cita los tres días del Festival

Momentos antes hizo acto de presencia una de las bandas favoritas del público mexicano: Weezer. La agrupación conformada por Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Shriner y Patrick Wilson comenzaron la noche con “My Name is Jonas” y enseguida “Dope Nose”, con lo cual el público entró en calor y al ritmo de los gritos y aplausos, la banda siguió con el tema “Perfect Situation”.

De pronto las luces apuntaron a Rivers Cuomo y con ello comenzó a sonar el clásico riff de “Hash Pipe” y la gente comenzó a gritar para después entonar al unísono el coro de la pieza musical. Para continuar tocaron las canciones “Surf Wax America”, “Undone - The Sweater Song” y “Island in the Sun”.

La banda AFI regala un gran espectáculo en el escenario estelar. Fotos›Chucho Contreras y Álvaro Paulin

Llegados los últimos momentos de la presentación de Weezer el público se mostró muy contento con “Beverly Hills”, “Pork and Beans”, “Say It Ain’t So”, canciones emblemáticas de la banda oriunda de Los Ángeles.

Finalmente, la presentación concluyó con “Buddy Holly” y como siempre salieron del escenario vitoreados y apapachados por toda la gente.

El domingo también tuvo como protagonistas a James, banda que surgiera en los años ochenta, pero que obtuvo reconocimiento hasta la siguiente década, cuando el rock alternativo tuvo su gran auge. Durante su presentación hicieron una crítica a EU por sus políticas. Los de Manchester interpretaron canciones que provocaron que el público vitoreara la actuación, especialmente cuando sonaron los acordes de “Laid”, un himno de los noventa. Al mismo tiempo en otro escenario TV on the Radio también obtuvo el reconocimiento del público con su presentación energética.

Kadavara, agrupación alemana ofreció un explosivo show. Fotos›Chucho Contreras y Álvaro Paulin

Por su parte, la banda originaria de California, EU, A Fire Inside (AFI) tuvo una presentación que abarcó canciones de toda su carrera musical, pero enfocándose principalmente en su más reciente producción discográfica titulada Silver Bleeds the Black Sun…

Algunas de las canciones que aparecieron fueron “Girl’s Not Grey”, “Love Like Winter” y, sin duda, el momento clímax fue cuando interpretaron “Silver and Cold” y “Miss Murder” para abrochar su presentación en el Festival.

Otra de las actuaciones que se vivió en la jornada dominical del Corona Capital fue la de Jerry Cantrell. El guitarrista norteamericano ofreció un setlist donde interpretó canciones de su carrera en solitario y algunas piezas de su banda Alice in Chains, mismas que los presentes reconocieron y aplaudieron con gran entusiasmo durante la velada.

Por la tarde, en el escenario Nivea la banda de rock Kadavar entregó una buena dosis de psicodelia. Y es que la banda alemana ejecutó de manera precisa cada una de sus canciones y entregó las primeras cargas de energía para lo que vendría más noche. Durante su presentación sonaron algunas piezas como “Regeneration”, “I Just Want to Be a Sound” y “Come Back Life”.

Hasta el cierre de esta edición todavía faltaban las presentaciones de Linkin Park y TR/ST para concluir las actividades del Corona Capital 2025.

Chappell Roan, un debut de cuento de hadas en México

› Por Adriana Góchez

Chappell Roan tuvo un debut en México de cuento de hadas, en el que hubo un majestuoso castillo, interpretaciones con una alta carga teatral y los éxitos que la han posicionado como una de las artistas más reconocidas de la actualidad. La cantante estadounidense derrochó sensualidad, roqueó y demostró versatilidad en cada una de sus actuaciones en el escenario principal del Corona Capital, la noche del sábado.

Para su esperada presentación se montó la enorme estructura de un castillo en todo el escenario, como salido de un cuento de hadas, en el que Chappell Roan demostró por qué es considerada la nueva princesa del pop.

En cuanto la vieron los miles de fans que la esperaban ansiosamente, comenzaron a gritar de emoción, que aumentó más cuando interpretó “Super Graphic Ultra Modern Girl” y “Femininomenon”.

El Dato: MARINA, otra de las representantes femeninas del sábado, confesó durante su presentación que regresará a México en marzo próximo en un show individual.

Ya para “Naked in Manhattan”, el público se desbordó bailando y ella lució poderosa brincando por el escenario. Pero antes de que esto sucediera, se presentó diciendo: “Hola, soy Chappell Roan. ¿Están listos para ‘Naked in Manhattan’?”, y recibió un rotundo: “Sí”.

La intérprete estadounidense estuvo acompañada por una talentosa banda de mujeres —batería, teclados, guitarra y bajo— que también hizo vibrar a los asistentes en cada una de sus interpretaciones, como en “Guilty Pleasure”, que inició con una guitarra acústica y luego se unieron la batería, el bajo y los teclados. En esta canción, Chappell Roan no sólo saltó con energía, también regaló escenas eróticas con su bajista.

Después llegaron los gritos de “lesbianas, lesbianas, lesbianas”, antes de que la intérprete cantara “HOT TO GO!”, que el público acompañó con una coreografía que parecía ensayada por todos especialmente para este momento.

Chappell Roan destacó por sus atuendos de alta costura que la han caracterizado. Fotos›Chucho Contreras y Álvaro Paulin

Con “Picture You” regaló un número más teatral: ella, con un antifaz blanco y enfrente de la artista una peluca rubia, ésta última representaba a la persona amada que está ausente.

Para “Red Wine Supernova”, la estrella portó un pañuelo rosa e invitó a los demás a levantar cualquier cosa de ese color que trajeran; la respuesta fue positiva, porque este día el Corona Capital se tiñó de rosa con sombreros, diversos accesorios y atuendos. También hubo caras maquilladas como Chappell Roan y outfits como los que la artista ha portado.

En “Coffee”, confesó: “Estoy en el día 55 de mi curso de español en Duolingo, y practiqué diciendo esa frase en español, pero me da demasiada vergüenza intentar decirla”, dijo con timidez, pero sus fans la motivaron con los repitidos gritos: “Chappell, hermana, ya eres mexicana”.

Para finalizar su show, Chappell Roan entregó sus más grandes éxitos, “Good Luck, Babe!”, que sus fans cantaron de principio a fin, al igual que “Pink Pony Club”, en la que todo se tiñó de rosa en el escenario. En este tema, la cantante habla de una persona que encuentra un lugar donde puede ser ella misma.