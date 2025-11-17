Maite Perroni es criticada por subir de peso y la defienden en redes sociales | VIDEO

Maite Perroni se ha convertido en blanco de críticas después de que en redes sociales se hicieran virales las fotos y videos de la ex integrante de RBD, donde el público notó un aumento de peso considerable en la famosa.

Y es que parece que en cuestión de semanas, la apariencia de Maite Perroni dio un giro de 180 grados, por lo que muchos aseguraban que estaba ‘irreconocible’, por lo que muchos querían saber cuál era el motivo detrás del cambio.

Maite Perroni aparece y desata críticas por su nueva apariencia

Las imágenes se comenzaron a viralizar después de una visita de la cantante a El Salvador que realizó junto con Christopher Uckermann. La mujer concedió varias entrevistas y dijo estar emocionada por la aventura.

En el video, podemos ver a ambos ex actores de RBD hablando sobre la charla que fueron a dar al país latinoamericano y también comentaron brevemente el buen recibimiento del público en su pasada gira con la banda pop mexicana.

"Nuestro viaje a El Salvador fue enriquecedor para nuestros corazones, poder compartir desde el amor, experiencias y aprendizajes que nos hacen crecer y transformarnos siempre nutre el alma“, celebró ella en sus redes sociales.

En un video en redes sociales de la cuenta @italiaherreraparaelmundo, muestran un video donde aparece la famosa durante una entrevista, que ha generado opiniones divididas.

Si bien muchos la critican, otros piden comprensión, al recordar que la mujer fue madre hace no mucho tiempo y ya no es la joven que formaba parte de RBD, por lo que es normal que a sus 42 años de edad, no tenga el mismo físico.

