¿Cómo sigue Shiky tras ser operado de emergencia? Comparte FOTO en el hospital

Este lunes 17 de noviembre, Shiky desato preocupación por su estado de salud, tras darse a conocer que sería operado de emergencia por una infección en la muela que se le extendió a otras partes del cuerpo.

¿Qué le pasó a Shiky?

“Fíjense que por una infección en una muela mal cuidada, las infecciones en los dientes son muy peligrosas. Le viajó hacia la garganta, lo tuvieron que intubar y lo están operando”, compartió la periodista Ana María Alvarado al dar a conocer la noticia de la enfermedad de Shiky.

Shiky se encuentra en recuperación 🙏 pic.twitter.com/N5xK0thjrb — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) November 17, 2025

Posteriormente, a través de un comunicado se detalló que el conductor se encontraba estable después de la cirugía que se realizó con brevedad. “La operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, detallaron en el mensaje al público.

Shiky reaparece en el hospital

A través de su cuenta de Instagram, el español publicó una foto en donde lo podemos ver sentado en el sillón de un hospital, con varios aparatos médicos a su alrededor y llevando una bata de internamiento así como unas pantuflas.

La apariencia del famoso es de cansancio y tiene el rostro bastante hinchado, pero muestra tranquilidad al hacer el gesto de paz con una mano, dejando ver que se encuentra en el proceso de recuperarse después de la operación.

Clement, nombre real del artista, contó a sus seguidores que se encuentra mejorando y que ya está en terapia intermedia, además que espera próximamente poder comer con normalidad, ya que actualmente lo hace por la nariz.

“Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia…sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual. Gracias a cada mensaje, lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una “simple muela”… cuídense mucho", pidió a sus seguidores.

El actor agradeció al equipo del hospital por la rápida atención que recibió después de ser ingresado a urgencias, al decir que gracias a ello puede estar ahora en el proceso de recuperación y el asunto no pasó a mayores.

“Gracias a su rapidez la puedo estar contando", dijo sobre el doctor Enrique Orozco, “él consiguió a las otorrinos que me operaron. Agradecido de por vida contigo”, expresó.

Rápidamente la publicación de Shiky se llenó de mensajes positivos de parte de Internautas y amistades por igual, que desean la pronta recuperación total del histrión, que por lo mientras tuvo que suspender algunos compromisos laborales por su salud.