Shiky es hospitalizado de emergencia, ¿Cuál es su estado de salud?

Este lunes 17 de noviembre se dio a conocer la hospitalización de Shiky, quién ganó popularidad gracias a su participación en La Casa de los Famosos México. La noticia fue difundida por la periodista Ana María Alvarado, quién señaló que el actor fue ingresado de emergencia y sería sometido a una operación a la brevedad.

“Antes de entrar al aire me dieron una terrible noticia. Quiero pedir oraciones para Shiky”, comentó la comunicadora durante su programa de YouTube. Asimismo, reveló qué le sucedió al histrión y cuál es la enfermedad que lo afectó de gravedad.

SHIKY MUY ENFERMO/ SE ABRE TESTAMENTO DE FER DEL SOLARhttps://t.co/AV8KXpuuBr — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) November 17, 2025

“Fíjense que por una infección en una muela mal cuidada, las infecciones en los dientes son muy peligrosas. Le viajó hacia la garganta, lo tuvieron que intubar y lo están operando”, compartió.

Ana María aseguró que el artista “está grave de salud”, pero deseo que pronto mejore su salud. A su vez, destacó la importancia de cuidar la salud propia y atenderse cuando sea necesario para evitar que incrementen los riesgos en el bienestar. Hasta ahora, el conductor no ha hecho comentario alguno sobre su estado de salud, aunque se sabe que ya se encuentra fuera de riesgo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el comediante tiene complicaciones de salud. Ya hace años se sometió a una cirugía estética que como consecuencia le trajo perder la vista en un ojo, una situación dolorosa que cambió su vida por siempre.

Shiky se encuentra en recuperación

A través de un comunicado de los representantes del artista, se dio a conocer que el amigo de Facundo se encuentra en recuperación después de su crisis de salud. “Se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta”, confirmaron.

“La operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, detallaron, antes de agradecer por los buenos deseos al famoso. También aseguraron que se dará más información sobre el estado de salud de Shiky posteriormente.