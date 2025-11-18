El antes y después de Maite Perroni; así ha sido su cambio físico

El radical cambio físico de Maite Perroni ha despertado curiosidad por su apariencia, ya que muchos la recuerdan de una manera muy diferente en sus tiempos de RBD al compararla con hoy en día.

El antes y después de Maite Perroni

Maite Perroni es una actriz mexicana que nació el 9 de marzo de 1983 y saltó a la fama en el año 2004 con su personaje de Lupita Fernández en la telenovela Rebelde. Ella se capacitó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Gru­po Televisa.

Fue junto con la serie que se integró a RBD, el grupo pop que causó sensación y donde comenzó su carrera en la música. Tras cuatro años, el grupo anunció su separación en 2008 y un tour mundial de despedida llamado Gira del Adiós, realizando presentaciones en toda América y Europa.

Después del grupo musical, llevó su carrera musical de la mano de su trabajo como actriz en novelas como Cuidado con el Ángel o Mi Pecado. Fue en 2013 que lanzó su primer álbum de solista bajo el sello discográfico de Warner Music.

"En Agosto del 2013, nació Eclipse de Luna, mi primer álbum como solista. Fue el inicio de un camino lleno de sueños, música y mucho trabajo… quienes me conocen saben que la música llegó a mi vida como sorpresa y que el destino me hizo comprometerme con hacerlo lo mejor posible, yo nunca me sentí cantante y poco creía en mi capacidad para hacerlo, pero la vida tenía preparada esta historia para mí“, recordó este año por el aniversario del disco.

Celebró: "Después de 12 años de este álbum me sigo sintiendo orgullosa de todo lo que logramos ese tiempo con mi música GRACIAS A UDS MIS PERRONITOS que nunca han soltado mi mano y juntos hemos logrado cosas increíbles“.

Recientemente, Maite ha vuelto a dar de qué hablar por su apariencia física, ya que muchos usuarios notaron en su reciente viaje a El Salvador que la mujer cambió a través de los años.

En ese sentido, han notado un aumento en el peso de Maite Perroni, que notan por la apariencia de su rostro, menos afilado y más redondo, así como por la ropa que decide llevar que es bastante holgada. Algunos la defienden y piden que no se hable de cuerpos ajenos.