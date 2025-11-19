Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional por vínculos con el narcotráfico

Gerardo Ortiz fue declarado culpable por vínculos con el narcotráfico en marzo y ahora, ha recibido su sentencia en un juzgado de Estados Unidos, tras colaborar con las autoridades en el caso del productor Ángel del Villar.

De este modo, a Gerardo Ortiz se le impuso una sentencia de tres años de libertad condicional, por parte de la jueza Maame Ewusi Frimpong. El artista tenía un acuerdo con el FBI, por lo que pudo enfrentar su proceso en libertad tras el pago de una fianza.

#ÚLTIMAHORA🚨I El cantante Gerardo Ortiz se libra de la cárcel: es sentenciado a 36 meses de libertad condicional por participar en concierto vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (#CJNG).



👉Mark Werksman, abogado de Gerardo Ortiz, aseguró que su cliente realizó una serie… pic.twitter.com/CYSnL3ZqYE — Josue Aguilar (@josuealeexis) November 20, 2025

A su vez, admitió haber formado parte de transacciones con una entidad ligada al crimen organizado y shows relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales.

El abogado de Ortiz, Mark Werksman especificó que su cliente llevó a cabo conciertos en el año 2018 para la empresa Gallística Diamante de Jesús Pérez Alvear, blanqueador del CJNG.

Asimismo, su defensor indicó que pagó 10 mil dólares como fianza para llevar el proceso en libertad y se comprometió a colaborar con las autoridades como parte de un acuerdo especial.

Mark también mencionó que la integridad del cantante se encuentra en riesgo si llega a pisar territorio mexicano, tras haber colaborado en una investigación relacionada a células delictivas.

“El señor Ortiz se puso en gran riesgo y en peligro de daño personal al testificar en contra de su exmánager. Se trataba de un individuo con intereses alineados con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

De izq. a der.: Adán Augusto López, Ignacio Mier, Hugo Aguilar Ortiz y Gerardo Fernández, en entrevista con medios de comunicación, ayer. Foto›Cuartoscuro

Gerardo tiene varias canciones dedicadas a narcotraficantes. Además, colaboró con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso de Del Villar, quien fue hallado culpable de 11 cargos, incluyendo la violación de la Ley Kingpin.

“El Sr. Ortiz es testigo en este juicio y ha declarado verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados por promotores con los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses hacer negocios”, dijo su abogado en un encuentro con los medios.