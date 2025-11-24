Dear X: ¿Dónde ver el kdrama gratis en México?

Hace un par de semanas se estrenó Dear X, un k drama también conocido en español como Cartas para X que ha dado mucho de qué hablar y ya se ha convertido en uno de los favoritos entre los fans del suspenso y de las series de televisión coreanas.

Se sabe que Dear X cuenta con 12 episodios en total, que se emiten cada semana en el canal coreano de TVING. Suspenso, romance y crimen es lo que podemos encontrar en la historia, donde la protagonista es una mujer que busca manipular al resto de los personajes para conseguir lo que desea.

the fact that grandma was her hope even though she admitted she was a bad person #dearx #dearxep8 pic.twitter.com/OVVjgMtz0D — ★ | dear x era (@kokoromiie) November 20, 2025

¿De qué trata Dear X?

La historia sigue a Baek Ah Jin, quien después de crecer en un entorno marcado por la violencia, logró sobrevivir a las adversidades al aprender cómo manipular las emociones de las demás personas con tal de conseguir lo que ella deseara o necesitara en el momento.

Años después, Ah Jin es una actriz de alto nivel, conocida por su personalidad amable y de buen corazón que muestra al público. Ella tiene grandes aliados que harían lo que fuera por ella.

Sin embargo, con hacerla enojar un poco, en ella aflora su personalidad verdadera, una que es diabólica y no tiene límites ni escrúpulos, lo que lleva a situaciones muy dramáticas e intensas.

¿Dónde ver Dear X?

La serie se encuentra disponible en la plataforma de Viki, un sitio web donde se encuentran disponibles varios dramas y películas coreanas de renombre en el género televisivo.

Puedes acceder a los primeros episodios de manera gratuita, aunque después es necesario contar con el Viki Pass, la suscripción del servicio de streaming que permite disfrutar del contenido de manera ilimitada. La serie se encuentra subtitulada al español.

Elenco de Dear X

El drama coreano Dear X lo protagoniza la actriz Kim Yoo Jung. Su personaje es una actriz que sufre Desorden de la personalidad antisocial. Es una sociópata que esconde su naturaleza cruel gracias a su belleza, inteligencia y carisma.

Kim Young Dae también forma parte del elenco, como el amigo de la infancia de la protagonista que haría cualquier cosa por ella. Por otro lado, Kim Do Hoon interpreta al hombre que se convierte en la sombra de la protagonista al sentir una fuerte conexión con ella.

Otros actores que participan son Lee Yul Eum. Kim Yi-kyung as Shim Sung-hee, Bae Soo-bin, Kim Yoo-mi y Kim Ji-young. Además, hay apariciones especiales de estrellas como Hwang In Youp o Kim Ji Hoon.