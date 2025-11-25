La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 25 de noviembre?

Este martes se lleva a cabo un nuevo episodio de La Más Draga, que está a solo un par de semanas de llegar a la gran final de su séptima temporada, en esta ocasión conducida por Karime Pindter.

La semana pasada el reality show de drag queens latinas dejó un sabor amargo en el público tras la salida de Nayla Downs, quién a pesar de haberse desempeñado muy bien en la prueba del pasado martes, terminó por ser eliminada.

Esto a partir de una regla qué consiste en que algunas participantes pueden obtener un sello dorado, es decir, inmunidad para utilizar en cualquier episodio, así eligiendo a otra feminosa que vaya a la batalla de lip sync en su lugar.

Fue de este modo que Deetox saco de la competencia a Nayla, con algo que muchos calificaron como juego sucio a pesar de estar dentro de las reglas del concurso.

La más y la menos de La Más Draga 7

En esta ocasión, se trató de un reto doble, para el que fue necesario traer de regreso a las participantes eliminadas de la temporada, que se encargaron de apoyar a sus compañeras.

El reto de la semana fue La Más Lupita, una muñeca de cartón por el que las participantes tuvieron que sacar a relucir su creatividad. La Más de la noche fue Moon.

Las menos fueron Caos Lasciva y Calypso, pues no alcanzaron el puntaje suficiente. Además, una de las eliminadas pudo regresar por un momento a la competencia, esta siendo Nayla Downs.

La eliminada de la semana fue Caos Lasciva y Calypso. De este modo, Nayla regresó a la competencia, a pesar de quienes trataron de detenerla.

Las Alucines, novenas invitadas a LMD7

Las Alucines fueron las juezas invitadas para el noveno episodio de la temporada, quien se encargó de opinar sobre el desempeño de las feminosas en compañía de Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa.

“Llegan las Meras Meras Reinas de los Podcast, irreverentes, influenciadoras virales que han roto esquemas por su autenticidad, colocándose en la cima de popularidad dentro de las plataformas más importantes de México y Latinoamérica una dupla que te hace alucinar ellas son: Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), las insuperables del momento, Las Alucines”, dice la descripción de Instagram

¿Cuándo es la final de LMD?

El evento se llevará a cabo el martes 16 de diciembre a las 20:30 horas en la Arena CDMX. Los boletos se venden por Superboletos y van de los 60 a los 5 mil 600 pesos según el lugar que quieras tener en el recinto.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, fueron 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Ahora, ellas son las que quedan dentro de La Más Draga 7:

Konny Kortez Tulsa Moon Deetox Candela Yeye Nayla Downs (regresa)