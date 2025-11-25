Suspenden hotel de Roberto Palazuelos en Tulum por precios excesivos

La Profeco suspendió el hotel Diamante K, ubicado en la zona turística de Tulum, en Quintana Roo, el cual le pertenece al actor Roberto Palazuelos. Esto ocurre en el marco de un operativo de verificación que sorprendió a turistas y habitantes.

Quedó documentado que la tarifa más alta del hotel de Roberto Palazuelos, Diamante K se ubicó entre 890% y 1,880% por encima de los precios promedio del centro de Tulum, según el punto de comparación.

Roberto Palazuelos entre los depredadores de Tulum



Suspende Profeco al hotel Diamante K



Las autoridades hicieron un operativo para revisar 22 establecimientos en la famosa y ahora cara zona de Tulum y encontraron abusos en precios en el Diamante K



Se detectaron tarifas alarmantemente altas. Por ejemplo, el precio máximo de una habitación doble en Diamante K alcanzó los 13,860 pesos, muy por encima del promedio localizado por Profeco. Junto con la suspensión del hotel, también fueron sancionados otros complejos de la zona: Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa.

Según la Profeco, las acciones buscan proteger la economía de los consumidores y garantizar que los servicios turísticos cumplan con la normativa.

El operativo responde a las denuncias por incrementos injustificados en tarifas de hospedaje y servicios. La dependencia informó que la medida fue tomada después de recibir varias quejas de visitantes y residentes que señalaron cobros excesivos y prácticas contrarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

En total, el operativo incluyó la revisión de 29 negocios en Tulum, incluyendo hoteles, restaurantes, farmacias y tiendas de conveniencia. Parte del mismo se centró en la zona conocida como Parque Jaguar donde se inspeccionaron 22 establecimientos.

También se identificaron múltiples violaciones a la LFPC, incluyendo la falta de exhibición clara de tarifas, ausencia de términos y condiciones en los servicios, inducción al pago de propinas, falta de comprobantes de hospedaje y menús que mostraban precios en moneda extranjera o en idiomas distintos al español.