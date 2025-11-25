William Levy le dice no a los estereotipos en la pantalla

William Levy y parte del elenco en un póster del filme.

William Levy y Fabiola Guajardo encabezan el elenco de Bajo un volcán, la nueva cinta que combina acción, romance y una catástrofe natural, en medio de una apuesta industrial que pretende fortalecer la presencia hispana en la ficción internacional, pero sin estereotipos.

La película, producida por Eduardo Campoy y David Martínez (Secuoya Studios) junto a William Levy Entertainment, marca el debut cinematográfico del actor cubanoestadounidense en España. Tras su paso por cines españoles, la producción llega en exclusiva para Estados Unidos y Latinoamérica a través de ViX.

El Dato: William Levy confirmó que ya grabaron la segunda parte de la película, titulada Bajo un fuego, la cual se estrenará en 2026. Será dirigida por el realizador Martín Cuervo.

Durante una conversación con La Razón, William Levy reflexionó sobre el momento actual de la industria y el papel que ocupan los latinos dentro de ella. Con la franqueza que lo caracteriza, el actor señaló que aún existen estructuras que frenan el crecimiento de talentos hispanos, a pesar del impacto cultural que hoy tienen.

“Todavía hay puertas que cuesta abrir, pero no podemos dejar de empujar. Nuestro trabajo vale, nuestra historia vale y nuestra voz también. No quiero que nos traten como cuota, sino como creadores capaces de liderar cualquier proyecto”, afirmó.

William Levy explicó que, aunque Hollywood y otras plataformas globales han hablado durante años sobre inclusión, el avance real es desigual.

“Yo he visto cambios, sí, pero no al ritmo que deberían. A veces nos quieren sólo en papeles estereotipados, y cuando propones algo distinto, todavía existe resistencia. Lo importante es no conformarse”, destacó el también actor de Retazos de vida.

Para el actor, el crecimiento del contenido latino en mercados internacionales demuestra que el público está listo para ver nuevas narrativas y protagonistas. “La audiencia ya está ahí. Ahora el sistema tiene que ponerse al día”, remató.

Por su parte, Fabiola Guajardo añadió una perspectiva complementaria, enfocada en la transformación creativa y técnica que atraviesan las producciones. Para la actriz, la industria audiovisual vive una etapa de aceleración sin precedentes, donde la exigencia artística convive con la adaptación a modelos globales.

“Hoy ya no basta con actuar bien; tienes que entender cómo se mueve el mundo digital, cómo se construye una comunidad y cómo conectar con espectadores que consumen contenido en muchos formatos”, señaló la también actriz de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

Subrayó que la apertura a nuevos estilos narrativos está impulsando a profesionales a replantear procesos, roles y metodologías. “Se están derrumbando viejos moldes, y eso nos obliga a ser más rigurosos y más valientes. Es un momento emocionante, pero también desafiante, porque tienes que demostrar que puedes reinventarte sin perder tu esencia”, expresó.

Respecto a la presencia latina en la pantalla, coincidió con Levy al afirmar que aún queda camino por recorrer. “Falta que nos confíen personajes profundos, complejos, no sólo la versión simplificada de lo que creen que somos. Tenemos talento para contar historias poderosas, y la industria se está dando cuenta, pero a veces demasiado lento”, dijo.

Ambos intérpretes coinciden en que el impulso del público será determinante para romper inercias. Levy lo resumió con contundencia: “Seguiremos luchando para que la próxima generación de latinos no tenga que pedir permiso para brillar”, concluyó.