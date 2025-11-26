SimiFest 2025: Fecha, boletos, cartel, horarios, dónde es...

Tras el éxito del primer SimiFest, realizado el año pasado, el festival regresa con una segunda edición que promete ser un evento lleno de energía, diversión y shows de artistas de talla nacional e internacional.

Los amantes de la música podrán disfrutar de este 2025 con Empire of the Sun, Leon Bridges y Maribou State, entre otros. Además, el festival dejó el Parque Bicentenario para trasladarse a un sitio icónico de la Ciudad de México.

Te contamos cuándo se celebrará el SimiFest 2025, cómo comprar los boletos, quiénes integran el cartel oficial y cuál es la nueva sede. Del mismo modo, puedes conocer los horarios por artista.

SimiFest 2025: Fecha y dónde se celebrará el festival

El SimiFest 2025 se realizará en una nueva sede, el Autódromo Hermanos Rodríguez. El recinto está ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Las estaciones de Metro más cercanas para llegar son: Puebla (Línea 9-Café), Ciudad Deportiva (Línea 9-Café) y Velódromo (Línea 9-Café). Al salir de la estación debes caminar algunos minutos para encontrar el lugar. Te recomendamos usar transporte público, pues el tráfico suele ser pesado en días de conciertos o festivales como éste.

El festival está programado para el próximo sábado 29 de noviembre.

SimiFest 2025: Cartel y horarios del evento

El SimiFest 2025 se realizará en los siguientes horarios y contará con estos artistas:

Escenario SimiFest

Matías Gruener y Dany Dstance de 12:10-12:20

Romoo de 12:30-13:00

Life on Planets de 13:35-14:05

Lewis OfMan de 14:35-15:05

Drama de 15:35-16:05

Caloncho de 16:35-17:05

Rhye de 18:00-18:50

Leon Bridges de 19:30-20:50

Empire of the Sun de 21:30-22:50

Escenario Daclaf

Simi Staff Songs de 13:00-13:10

Rosas de 13:15-13:35

Go Golden Junk de 14:05-14:35

Rubio de 15:05-15:35

Simpson Ahuevo de 16:05-16:35

Darius de 17:30-18:00

Roosevelt de 18:50-19:30

Maribou State de 20:45-21:30

¿Cuánto cuestan los boletos del Simifest y dónde conseguirlos?

Los boletos para el SimiFest 2025 están disponibles a través del sitio oficial de Ticketmaster, y su precio varía según la experiencia que elijas. aquí te contamos brevemente los costos y lo que incluye cada entrada:

Acceso General: Mil 350 MXN

Entrada al festival

Amenidades generales

Zona Preferente: Dos mil 350 MXN

Baños diferenciados

Acceso a la terraza (sin alimentos ni bebidas incluidas)

Oferta gastronómica diferenciada

Photo opportunities exclusivos

Zona VIP: Tres mil 500 MXN

Corte de boleto diferenciado

Zona premium

Acceso a participar en un giveaway (playera oficial y Dr. Simi conmemorativo)

Baños diferenciados

Guardarropa

Zona de recarga para celulares

Acceso a terraza (sin alimentos ni bebidas)

Oferta gastronómica diferenciada

Photo opportunities exclusivos para tener las mejores selfies