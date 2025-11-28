María Julia Lafuente se despide de la televisión: ‘Ha sido un privilegio...’ | VIDEO

María Julia Lafuente ha decidido ha puesto fin a su papel como conductora de Telediario Vespertino. El anuncio de su salida generó sorpresa, principalmente entre el público regiomontano, que se ha acostumbrado a ver cada tarde a la famosa presentadora.

Así cierra una era en la televisión regional de Nuevo León, después de que María Julia Lafuente diera a conocer una ‘pausa indefinida’ en su carrera como conductora de noticias. De este modo, fue este viernes 28 de noviembre el último día de ella al aire.

María Julia Lafuente se despide

“Nunca pensé decirlo, pero se llegó el día, el momento está aquí”, comentó. “Pocos saben todo lo que ha pasado en estos meses previos”, agregó. Aseguró que vive “un mar de emociones” y que se “divierte a lo máximo” mientras comenzaba a sentir nostalgia por su salida.

La conductora aclaró que a casi cinco décadas, ha preferido tomarse un breve descanso como comunicadora. “Gracias por su cariño. La vida siempre ha sido, es y será de ciclos y el mío al frente del noticiero de mediodía termina hoy.

“Para mí, ha sido un privilegio llegar a cada uno de sus hogares y poder convivir con usted todos los días. Si tas solo supieran cómo me divertí, lloré, los corajes que hice, las veces que sentí impotencia...”, reflexionó.

Fue acompañada por Erik Solheim Rocha durante la emisión del programa. “Yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro”, señaló.

"Nunca pensé decirlo pero se llegó el día" 😢 📺 La conductora María Julia Lafuente dice adiós al Telediario Vespertino e iniciará su descanso de la vida frente a la cámara. 📺 🎥 pic.twitter.com/t9ZWZyDWbi — @telediariomty (@telediariomty) November 28, 2025

Fue el 1 de junio que Lafuente cumplió 48 años de trabajo continuo, a la que definió como su casa y atribuyó varios logros profesionales. Fue en 1977 que se integró a la empresa, después de ser locutora.

A lo largo de su trayectoria, ha ejercido como reportera, redactora y conductora de noticias, consolidando una reputación por su actitud frontal y su disposición a cuestionar a las autoridades, especialmente en temas de inseguridad.

Ha podido colaborar de cerca con varios colegas como Francisco González Sánchez y Héctor Benavides, con quienes hizo equipo para llevar la información más relevante de Nuevo León a los hogares.