Panteón Rococó se divierte como preparatoriano

Panteón Rococó es una banda que se ha comprometido con las causas sociales, que ha retratado nuestra vida y que le supo hablar a una generación que creció con ella. Es una agrupación que se sigue divirtiendo como hace 30 años que comenzó. Así lo demostró en el concierto de ayer: no sólo tocó temas desde sus primeros hasta sus últimos discos, sino que regaló nuevas versiones dignas de un verdadero show de aniversario.

Como en toda gran fiesta, la agrupación reunió en un video a voces que hablaron de su relevancia, desde Santa Fe Klan hasta Molotov e Inspector, quienes reiteraron que Panteón Rococó “le habla a la gente de lo que sufre, de lo que pasa, de las carencias que viven día a día”.

Panteón rococó demostrando su fuerza en el escenario del Estadio GNP Seguros. ı Foto: Cuartoscuro y Chucho Contreras

31 Canciones incluyó la banda en el espectáculo

El grupo que surgió en la Escuela Nacional Preparatoria 9 de la UNAM , comenzó su show en el Estadio GNP Seguros con temas de protesta social “Asesinos” y “Estrella roja”, de la época en la que expresaban más rebeldía y gritaban ante cualquier injusticia. Aún lo siguen haciendo, pero sin las mentadas de madre.

En estos primeros minutos Panteón Rococó también demostró que hay canciones que tristemente siguen teniendo vigencia, como cuando sonó el tema“La ciudad de la esperanza”, porque “va en el Metro con tanto aprieto / Y a las mujeres les meten mano / Y en la calle, el despapaye / Tráfico intenso, / ambiente denso…”.

“Que comience la fiesta”, gritó con entusiasmo Dr. Shenka antes de hacernos regresar a inicios del 2000 con el emblemático tema “Dime”.

Como se trataba de hacer también un recorrido por toda una trayectoria, Dr. Shenka hizo una pausa para recordar cuando eran unos jóvenes preparatorianos y comenzaban este sueño de crear una banda a ritmo de ska.

Panteón rococó demostrando su fuerza en el escenario del Estadio GNP Seguros. ı Foto: Cuartoscuro y Chucho Contreras

El Dato: “Borracho” es la canción que más representa el espíritu preparatoriano de Panteón Rococó. La compuso Darío Espinosa.

“Muchas cosas nos han pasado en el camino, seguimos creciendo, desde estar en la preparatoria, tomar espacios en Ciudad Universitaria. Nos convertimos en padres”, dijo, y también le dio la bienvenida a los jóvenes y niños que son fans del Panteón Rococó: “Mucha gente está celebrando aquí su primer concierto, las nuevas generaciones”.

En este festejo también hubo grandes invitados y el primero en subir al escenario fue Amilcar Nadal para entonar juntos la canción “Triste realidad”, de aquel lejano año 2007.

Para demostrar que son una banda que sigue creando incluyeron “Amor Cha Cha”, de su más reciente disco Sonoro. Un ska con reggae relajado, ideal para abrazarse entre enamorados o llorar si se recordó a un viejo amor.

Después regresaron a la nostalgia con un tema fundamental de su repertorio: “Toloache pa’ mi negra”, este ska sabroso que hizo retumbar el Estadio GNP Seguros de tantos brincos y slams.

Y claro, ya encaminados sonó el tema “Vendedora de caricias”, en la que invitaron a Pascual Reyes, de San Pascualito Rey.

Dr. Shenka también mostró su versatilidad y se aventó unas coplas dedicadas a Benito Juárez, Ricardo Flores Magón y al subcomandante Marcos, recordando la conciencia social.

Esta gran fiesta también contó con la presencia de María Daniela y su Sonido Láser (“Pequeño tratado de un adiós”), Pee Wee (“Acábame de matar” y “Mil horas”) y Alemán con Amilcar (“Páralo” y “Nada pasó”), demostrando que Panteón Rococó se ha caracterizado por incorporar al ska diversos géneros musicales, sin miedos y sin prejuicios.

Al cierre de esta edición, la celebración todavía esperaba otros grandes clásicos que sus fans casi llevan tatuados en su corazón: “La dosis perfecta”, “Esta noche” y “La carencia”.