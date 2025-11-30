Empire of the Sun pone el broche de oro al Simi Fest 2025

Miles de asistentes corean los éxitos de la banda australiana Empire of the Sun en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Empire of the Sun fue el encargado de clausurar el Simi Fest 2025 con un show visualmente impactante en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de asistentes disfrutaron de un cierre marcado por luces, color y los principales éxitos del dúo australiano.

La presentación inició con un mensaje de Luke Steele, vocalista de la agrupación, quien expresó su entusiasmo por regresar a México. “Creo que este es el mejor lugar del mundo para estar ahora mismo, ¿cierto? ¿Juntos? Una locura”, dijo. E

l músico recordó que hace un año Paul McCartney se presentó en el mismo recinto (pero en el Corona Capital) y subrayó la importancia del festival para la banda. “Este es el último show del año, así que es como un final, como una noticia especial”, afirmó ante el público.

El concierto reunió a seguidores de distintas edades, consolidando el carácter familiar del Simi Fest. Muchos asistentes portaron el característico maquillaje blanco en los ojos, emulando el estilo de Steele, mientras coreaban temas emblemáticos como “Walking on a Dream”, “Alive” y “We Are the People”.

Baile entre “clones” del Dr. Simi generó risas y ovaciones, un momento destacado del Simi Fest 2025. ı Foto: Carlos Mora

Durante la presentación, Steele destacó el vínculo que la banda siente con el público mexicano.

“Hemos estado por todo el mundo, hasta en el Mar Negro. Pero realmente somos miembros de este lugar (México)”, compartió. Uno de los momentos más celebrados fue cuando el vocalista señaló al Súper Simi, ubicado a un costado del escenario, a quien presentó como invitado especial. “Ha entablado una amistad con los doctores Simi… damas y caballeros, un aplauso para nuestro amigo, ¡el Súper Simi!”, anunció, desatando ovaciones.

Con un montaje que combinó sintetizadores, visuales multicolor y coreografías futuristas, Empire of the Sun cerró la edición 2025 del Simi Fest, consolidando su espectáculo como uno de los actos más vibrantes del evento.

El repertorio, cuidadosamente curado para un festival familiar, transitó entre la euforia pop y la melancolía electrónica que caracteriza a la banda. Canciones como “Standing on the Shore”, “Walking on a Dream”, “Alive” y “We Are the People” despertaron una reacción unánime: brazos al aire, coros multitudinarios y una energía festiva que unió a nuevas generaciones con quienes descubrieron al grupo hace más de una década.

Para muchos, esta fue su primera oportunidad de ver al dúo australiano en vivo, lo que aportó un aura especial a la noche. El público más joven se mostró sorprendido ante la potencia visual del espectáculo, mientras que los fans de siempre celebraron la fidelidad con la que la banda mantuvo su estética inconfundible.

Luke Steele demostró estar en plena forma, alternando momentos de introspección con explosiones de energía. Con sus característicos atuendos plateados, tocados elaborados y una presencia casi ritual, caminó el escenario como un chamán pop que guía a su audiencia a través de un relato visual y emocional. Su interacción fue medida pero efectiva: gestos precisos, miradas prolongadas y frases breves que mantenían a la multitud en un estado constante de conexión.

La calidad sonora también destacó. Entre capas de sintetizadores, guitarras procesadas y beats que vibraban en el suelo, el show sonó limpio, potente y envolvente, reafirmando por qué la banda es considerada una de las propuestas audiovisuales más completas de la música electrónica contemporánea.

Tras más de una hora de visuales multicolor y coreografías hipnóticas, Empire of the Sun se despidió entre aplausos que parecían interminables. El Simi Fest 2025, que busca consolidarse como un festival diverso, accesible y apto para todas las edades, cerró su edición con una presentación que elevó su nivel y dejó un estándar alto para el futuro.

El evento concluyó con la sensación de haber presenciado algo más que un concierto: una experiencia inmersiva donde música, fantasía y entretenimiento familiar se entrelazaron. Con su mezcla de magia futurista y nostalgia emotiva, Empire of the Sun no solo clausuró el festival… lo coronó.

Más presentaciones destacadas del SimiFest

Además de los actos principales, el festival reunió una mezcla diversa de talentos internacionales y nacionales. El estadounidense Leon Bridges llevó una elegante dosis de soul al escenario principal, conectando con el público a través de su estilo cálido y retro.

En el escenario secundario, el DJ y productor alemán Roosevelt presentó un set vibrante que combinó electrónica con tintes disco, manteniendo el ánimo en lo alto. La banda canadiense Rhye, conocida por su sonido íntimo y atmosférico, ofreció uno de los momentos más sensibles del festival.

El mexicano Caloncho aportó frescura con su característico pop tropical, mientras que el sonorense Simpson Ahuevo encendió al público con su energía de hip-hop. Uno de los momentos más celebrados llegó con un inesperado y divertido duelo de baile entre “clones” del dr. Simi, que desató risas y ovaciones entre los asistentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am