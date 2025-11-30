La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 30 de noviembre 2025?

Los participantes de La Granja VIP están en riesgo de salir eliminados del programa y sin la posibilidad de quedarse con el premio millonario de la gran final.

Esta semana, los cuatro nominados son: Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame, Fabiola Campomanes y Lis Vega.

¿Quién es el eliminado de hoy de La Granja VIP?

Los fans señalan que el eliminado estaría entre Sergio Mayer Mor y Lis Vega, aunque también podría salir Fabiola Campomanes, pero esto se sabrá hasta el final del programa de hoy.

Definitivamente el que más apoyo tienes es Alfredo Adame, por lo que él es quien tiene más posibilidades de regresar al programa.

Las traiciones de la semana de La Granja VIP

Desde la semana pasada que salió Kike Mayagoitia, La Granja VIP entró en caos, pues Kike, tras ver un video en el que observa la traición de Sergio, por la cual el conductor de televisión terminó eliminado, el presentador dejó instrucciones a sus compañeros para subir a Sergio Mayer a la placa de nominación sin posibilidad de jugar la salvación, para que se fuera directo a la eliminación.

Si bien el Team Muro, se alió con Bea, Teo y Kim para ir por Sergio Mayer Mori, Kim rompió el pacto cuando puso a Adame en la nominación el viernes. Aunque ellos habían acordado que él iba a subir a la nominación, al final él se arrepintió y le dijo a ella que mejor mandara a Eleazar, pero no lo hizo y Adame está enojado, por lo que se espera que haya más caos si él regresa al programa y se salva.

Aunque fue un acuerdo que luego Adame pidió cambiar, los críticos del programa señalan que fue una prueba de lealtad que le hizo Adame a Kim para saber si él podía contar con ella en las próximas estrategias.

Por su parte, Sergio Mayer Mori señala que se siente traicionado por sus compañeros Bea, Teo y Kim, porque siguieron las instrucciones de Kike Mayagoitia.

Sergio dice que no tiene un fandom tan grande como el de los restos de los competidores, por eso su misión era ganar el juego del capataz para poder mantenerse en la competencia. Fabiola Campomanes, su tía, mejor amiga de su mamá Bárbara Mori, estaba enojadísima, por poner a Sergio en la placa el viernes y sobre todo porque cuando Kike la nominó no le dio explicaciones sobre su estrategia.