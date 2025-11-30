Laura Pausini se prepara para una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Yo Canto 2, un proyecto doble que rendirá homenaje a los grandes cantautores de Italia, España y Latinoamérica.

En entrevista con Yordi Rosado, la italiana explicó que este trabajo llega dos décadas después de su primer Yo Canto, publicado en 2006. La artista agregó que está entusiasmada por lanzar el disco y explorar temas de los años 80 y 90 en español que han marcado a varias generaciones.

Su cover de la canción “La historia entre tus dedos”, reveló, es una probadita de su nuevo trabajo.

Laura Pausini lanzará álbum homenaje a autores latinoamericanos y españoles

Laura Pausini reveló en la charla que la idea de crear Yo Canto 2 surgió durante su última gira, cuando pidió a su banda que no interpretara su repertorio habitual en las pruebas de sonido.

“Necesitaba alejarme un poco de mi música, porque quizás me había llenado la cabeza demasiado. Y mientras cantaba otras canciones, me enamoraba volver también a los años 80, 90. Hay mucha música que en los últimos años no se escucha y yo la extraño. Entonces, digo: ‘lo voy a hacer’”, explicó.

El primer Yo Canto consistió en versiones de canciones italianas traducidas al español, pero Laura Pausini reconoció que fuera de Italia no siempre se entendió como un álbum de covers. “Para ustedes no lo eran, eran inéditos. Entonces, esta vez voy a hacer una cosa diferente”, señaló.

La artista se sinceró y adelantó que el nuevo proyecto tendrá dos ediciones. Un disco será en italiano, dedicada a los cantautores de su país, y otro en español, como homenaje a autores españoles y latinoamericanos.

Ambos discos saldrán en la misma temporada y, dijo, su cover de la canción “La historia entre tus dedos” es una probadita de su nuevo trabajo.

“Esa canción es italiana, pero ha sido un éxito muy grande en Latinoamérica en los años 90. Mucha gente piensa que es latinoamericana. Incluso tuvo una traducción en portugués y es muy conocida en Brasil. Entonces, he aprovechado de eso para después poder decir: ‘desde aquí vendrán dos discos que tienen el mismo principio, pero con contenidos diferentes’”, explicó.

Aunque Yordi Rosado, conductor de La Entrevista con Yordi Rosado, intentó adivinar los nombres de algunos autores cuyos temas serán incluidos en el nuevo disco de la cantante, ella no dio información al respecto. Afirmó que esto podría traerle problemas con su disquera.

La famosa añadió que lanzará 20 canciones en cada disco. Para finalizar, Laura Pausini aseguró que el proyecto la tiene profundamente emocionada: “Nunca he cantado canciones de cantautores latinos, entonces, estoy muy emocionada”.