Laura Pausini revela que La Soledad la escribió a su primer amor y narra la historia: ‘Marco se ha marchado’

La cantante italiana Laura Pausini reveló en entrevista con Yordi Rosado diversos aspectos de su vida privada y trayectoria profesional.

Entre las declaraciones que brindó, recordó el origen de su canción “La Soledad”, su primera gran canción y el tema que la catapultó a la fama internacional. La artista confesó que la letra está inspirada en una experiencia personal que vivió en su adolescencia, marcada por su primer amor, Marco.

La canción inicia: “Marco se ha marchado para no volver/El tren de la mañana llega ya sin él”. ¡Marco es real!

Laura Pausini revela que La Soledad la escribió para su primer amor; esta es la triste historia

“Marco existe, era mi primer amor. Me enamoré y él me dejó porque no quería besarlo con la lengua”, relató entre risas a Yordi Rosado, aunque admitió que en su momento fue un golpe doloroso.

Laura Pausini dijo que tenía apenas 13 o 14 años cuando vivió esa relación que duró un año y que, según sus palabras, fue como un cuento de hadas: “Todos los días íbamos a la escuela juntos, mano con la mano. Era la primerísima vez que me enamoraba”.

La ruptura fue abrupta y, como ella misma contó, Marco la dejó por otra chica. Recordó que ella los vio besándose: “La otra tenía más lengua. Bromeo sobre este asunto porque la verdad es esa. A esta edad pueden pasar estas cosas”.

El recuerdo de esa decepción amorosa la transformó en música y dio vida a “La Soledad”, tema con el que Laura Pausini debutó en el prestigioso Festival de San Remo.

Marco volvió a buscar a Laura Pausini

El triunfo en San Remo marcó el inicio de la carrera de Laura Pausini, a partir de ese momento, se volvió en una de las voces más reconocidas de Italia y del mundo. Sin embargo, la historia con Marco no terminó ahí.

Años después, cuando la intérprete ya era famosa, él reapareció. “Marco llama a mi casa, mi madre contesta, y él dice: ‘Soy Marco. Quiero hablar con Laura’”, recordó.

Laura Pausini comentó que aceptó la salida con Marco, pero acompañada por su hermana. Durante la cita, ella dejó claro que no estaba dispuesta a revivir lo pasado y lo rechazó pese a haber sufrido 4 años por su ruptura.

Con el tiempo, volvieron a verse en su pueblo natal y hoy mantienen una relación cordial. “Nos queremos mucho, hablamos sobre nuestras familias y este verano mi esposo e hija lo conocieron”, aseguró la cantante, aunque dice él insiste en que no la dejó por el motivo que ella recuerda.