¿Billy Idol está casado y tiene hijos? Esto se sabe de la vida del músico

El cantante Billy Idol ha vivido en polémicas en múltiples ocasiones de su vida, sin embargo, su situación sentimental ha sido uno de los focos más repetidos en su visa.

El músico, nacido en Stanmore, Middlesex, llegó al mundo como William Michael Albert Broad, hijo de Bill y Joan Broad. Su familia se mudó a Estados Unidos cuando él tenía apenas dos años, estableciéndose en Nueva York, aunque conserva raíces irlandesas por parte de su madre, originaria de Cork.

¿Billy Idol está casado y tiene hijos?

Pese a su fama internacional y una vida amorosa muy comentada, Billy Idol no está casado. Sin embargo, sí es padre de dos hijos, nacidos de relaciones distintas.

Su primogénito, Willem Wolfe Broad (1988), es fruto de su relación con la bailarina y cantante Perri Lister. Al igual que su padre, Willem siguió el camino musical y forma parte de la banda de rock FIM15, además de colaborar en distintos proyectos con Idol.

Un año después nació Bonnie Blue Broad (1989), hija de Idol y Linda Mathis, a quien conoció durante un viaje a Tailandia. Bonnie es instructora de yoga y madre de dos hijos, formando una familia alejada de los reflectores.

Brant Broad, nació en 1985, se reveló su existencia públicamente apenas en 2023 después de que la hija de Idol, Bonnie, se realizara una prueba de ADN y descubriera que tenía un medio hermano.

A lo largo de los años, Idol también mantuvo romances con figuras como la estilista Lindsay Cross. Desde 2023, el músico está en una relación con China Chow, modelo y presentadora que ha trabajado en campañas para Tommy Hilfiger y Calvin Klein, además de conducir el programa Work of Art: The Next Great Artist.

