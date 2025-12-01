¿Zootopia 2 tiene escena post créditos? Te contamos de qué trata

El esperado regreso de Judy Hopps y Nick Wilde finalmente llegó a los cines después de casi una década. La nueva aventura promete emoción y humor, pero no todo termina cuando crees.

Pero surgió una pregunta clave: ¿hay escenas postcréditos en Zootopia 2?

Aunque la película entrega un final satisfactorio, la historia no se despide por completo cuando caen los créditos. Al igual que otras franquicias, Zootopia 2 agrega dos secuencias adicionales que amplían el universo de la cinta y dejan abiertas varias posibilidades para el futuro de la saga.

¿Cuáles son las escenas post créditos de Zootopia 2?

La primera llega a mitad de los créditos y muestra una gran celebración después de que Judy y Nick resuelven su nuevo caso. Gazelle, la estrella pop del mundo de Zootopia, ofrece un espectáculo donde estrena su canción “Zoo” y los personajes festejan haber salvado una vez más a la ciudad.

La segunda escena aparece al final, cuando ya han pasado todos los créditos. En ella vemos a la conejita Judy en su departamento, preparándose para salir a trabajar mientras repite la frase “Te quiero” que Nick grabó en su zanahoria-grabadora reparada.

Sus vecinos interrumpen para quejarse del ruido, pero la conversación termina revelando que la conejita ya está tras un nuevo caso que involucra a una “coneja malvada”.

Justo cuando sale de su hogar, una pluma café cae por su ventana, insinuando que alguien la escucha.

Aunque Disney no ha confirmado una tercera entrega, los fans especulan que la nueva amenaza para los policías de este mundo vendrá del mundo de las aves.

Judy Hopps, en una escena de "Zootopia 2" ı Foto: AP

