Fernando Meza: ¿De qué murió el cofundador de Huevocartoon?

La comunidad de la animación en México atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Fernando Meza, actor de doblaje y una de las voces más queridas del universo Huevocartoon.

Durante años, Meza aportó su sello personal al humor característico de Huevocartoon. De acuerdo con el estudio, su estilo espontáneo, la energía que imprimía en cada grabación y la simpatía que lo distinguía hicieron que su trabajo se volviera parte fundamental del imaginario del público que creció con estos personajes.

El estudio también recordó que el actor había participado recientemente en nuevas grabaciones, lo que subraya lo activo que se mantenía en su carrera.

¿De qué murió Fernando Meza?

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Fernando Meza. Huevocartoon únicamente confirmó su muerte y se solidarizó con la familia. Tampoco se han dado a conocer datos sobre dónde o cuándo se llevarían a cabo los servicios funerarios.

Miles de usuarios en redes sociales han centrado su duelo en homenajear al actor, así como agradecer por las risas que concedió y recordar algunas de sus líneas favoritas de los personajes de Huevocartoon.

Estos eran sus personajes

Fernando Meza se convirtió en una figura clave dentro de la animación digital mexicana gracias a su habilidad para crear voces memorables. Entre ellas destacan Tlacua, Ferdinand y Chema, personajes que se volvieron esenciales para el estilo humorístico del estudio.

Uno de los dúos más queridos fue el formado por Tlacua y Cuache, interpretados por Meza y Rodolfo Riva Palacio. Estos dos tlacuaches, habitantes del desagüe, se transformaron en íconos del contenido digital mexicano, logrando trascender plataformas y generaciones.

