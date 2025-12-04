Camp Rock 3: Fecha de estreno y reparto; ¿Demi Lovato se une?

Disney Channel y Disney+ revelaron hoy la fecha del esperado regreso de Camp Rock a la pantalla, despertando la nostalgia de millones de fans que crecieron con esta franquicia musical.

El anuncio vino acompañado de un teaser que muestra escenas del campamento musical y revive la emblemática canción “Wouldn’t Change a Thing”, lo que transportó a los amantes de la saga al lejano 2008, año en que se estrenó la primera película.

Además, a pocos meses de poder disfrutar de la película y con el adelanto publicado, la expectativa sobre si Demi Lovato, quien interpretó a la mítica Mitchie Torres, participará en la entrega va en aumento.

Aquí te contamos cuál será la fecha de estreno de Camp Rock 3 y quienes integran el reparto.

Camp Rock 3: Fecha de estreno y reparto

Tras más de una década de espera, Disney confirmó que Camp Rock 3 se estrenará en el verano de 2026, entre junio y agosto, tanto en Disney Channel como en Disney+.

Hasta el momento se desconoce si la película también tendrá estreno en cines.

Reparto

En cuanto al reparto, los Jonas Brothers —Joe, Nick y Kevin— regresan en sus papeles originales como los integrantes de la banda ficticia Connect 3, además de asumir el rol de productores ejecutivos.

Maria Canals-Barrera, la actriz que interpreta a Connie Torres, la madre de Mitchie, también regresa esta vez.

Sin embargo, a esta tercera entrega de la saga Camp Rock se unen nuevas caras de Disney Channel. Algunos de ellos son:

Liamani Segura como Sage

Hudson Stone como Desi

Lumi Pollack como Rosie

Malachi Barton como Fletch

Casey Trotter como Cliff

Brooklynn Pitts como Callie

Avan Jean como Madison

Sherry Cola como Lark

¿Demi Lovato se une a Camp Rock 3?

El primer tráiler de Camp Rock 3 reveló un dato importante y que preocupaba a millones se fans: la participación de Demi Lovato.

En esta entrega de la saga de Disney Channel, la cantante y actriz estadounidense sí participará. Sin embargo, no como Mitchie Torres, tal como el público esperaba.

Demi Lovato decidió mantenerse fuera de escena y participar en la producción como productora ejecutiva; por esa razón su nombre figura en el teaser, aunque no aparece de manera visible en el adelanto.

Hasta el momento, no se ha revelado si la también compositora se integrará en alguna escena de Camp Rock 3. Algunos usuarios desean que haya un cameo pues “Sin Mitchie Torres, no es Camp Rock”, comentan en redes sociales como x, antes Twitter.