Por qué se peleó Demi Lovato con Joe Jonas hace 15 años

Demi Lovato fue la invitada sorpresa en el concierto de los Jonas Brothers

Uno de los momentos pop más importantes se dio en uno de los conciertos del inicio de la gira de los 20 años de carrera de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium al tener una sorpresa de parte de una vieja amiga de ellos. Demi Lovato.

En La Razón, te contamos qué pasó y cómo es que todas las fans reaccionaron ante estas circunstancias.

Demi Lovato aparece como invitada sorpresa

Este 10 de agosto se dio uno de los días más importantes para los fans de los Jonas Brothers así como de todos aquellos que crecieron escuchando su música después de que comenzará el intro de la película de ‘Camp Rock’.

Aunque es importante mencionar que en la mayoría de los conciertos, estas canciones sí aparecen en el playlist, sin embargo, no se tenía una posibilidad que Demi Lovato, como su papel en la película, estuvieran presentes.

Sin embargo, este 10 de agosto se hizo historia en el concierto, después de que se presentará la joven de manera sorpresiva.

Después de que terminara el intro, Demi Lovato salió al escenario junto a Joe Jonas.

Ambos interpretaron juntos ‘This is me’ y ‘Wouldn’t Change a Thing’ para terminar con uno de los abrazos más memorables que afirma una reconciliación entre Joe Jonas y Demi Lovato.

@jonasobsession Que esta fecha quede grabada en nuestra memoria. Estoy tan agradecida y emocionada por ver a Demi Lovato nuevamente en el escenario, tan grandiosa como siempre, la mejor voz de su generación llego para cantar a Dúo con Joe Jonas los temas Icónicos de Camp Rock 1 Camp Rock 2 . 😍😍😍😍 No hemos podido ser más felices está noche @Jonas Brothers @joejonas @Demi Lovato #jonasbrothers #demilovato #concert #tour ♬ sonido original - jonasobsession

Pero, ¿por qué se peleó Joe Jonas con Demi Lovato?

Los conflictos entre Joe Jonas y Demi Lovato

Aunque fue por un mes, Joe Jonas y Demi Lovato tuvieron un fugaz romance después de haber sido los protagonistas de Camp Rock, sin embargo, tras su ruptura, estos se distanciaron.

Todo se complicó con la separación de la banda en el 2013, cuando Nick Jonas salió de gira con la cantante, aunque nunca se confirmó más que una amistad entre ellos.

Hasta la fecha, no había registros de una reconciliación entre Demi Lovato y Joe Jonas y todo parecía indicar que el romance quedaría en recuerdos de la década del 2010.

Aunque no fue una pelea como tal, Joe Jonas y Demi Lovato sí tuvieron un distanciamiento importante debido a la ruptura, así como a problemas personales.

Ahora, 15 años después de dicho suceso, Joe Jonas y Demi Lovato compartieron el escenario, siendo adultos, con sus vidas personales hechas y donde además, podemos ver que la química nunca se ha ido.

Esto solo nos demuestra que tanto Demi Lovato como los Jonas Brothers ya son adultos, que los romances adolescentes y las travesuras quedaron en los sets de películas y que sí se puede reconciliar con una persona de tu pasado para mantener la amistad.