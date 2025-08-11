¡Aguas con la Línea 3 del Metro! Hay retrasos de hasta 20 minutos

Usuarios del Metro reportan retrasos en la operación de la Línea 3, pues indican que está colapsada.

Luego de las fuertes lluvias de ayer, que provocaron afectaciones a diversas rutas de este transporte, usuarios indican que el servicio no es el mejor en esta mañana.

Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX. ı Foto: La Razón

Una usuaria contó a La Razón que durante más de 20 minutos ha esperado el paso de un tren; además, que un convoy quedó a la mitad del andén de la estación Hidalgo durante al menos 10 minutos.

La imagen compartida a este diario muestra cómo el tren está parado a mitad del andén y éstos se ven llenos de gente.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/PA3L9RB1nL — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

De acuerdo con el Metro, el paso de los convoyes es de cada siete minutos, no obstante, dista mucho de lo reportado por usuarios en redes sociales.

¿Qué respondió el Metro CDMX sobre los retrasos en la Línea 3?

El Metro de la Ciudad de México tomó conocimiento de los reportes de usuarios sobre retrasos a lo largo de la Línea 3, e informó que ya se está atendiendo esta situación.

A través de una publicación en X, el sistema de transporte detalló que, después de una revisión en la zona de vías, se agiliza la marcha de los trenes, por lo que pidió paciencia a los usuarios.

Buen día. En este momento se registra alta afluencia en la Línea 3. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda y se agiliza la circulación de los trenes.



— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

“Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, escribió en X.

La Línea 3 del Metro es una de las más concurridas por usuarios capitalinos, pues conecta el norte con el sur, desde la terminal Indios Verdes, que alberga rutas hacia el Estado de México, hacia Ciudad Universitaria, principal punto de confluencia de miles de estudiantes, pasando por el Centro Histórico a través de estaciones como Hidalgo.

Línea 7, otro punto de “caos”

Además de la Línea 3, la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, presentó retrasos y aglomeraciones, a causa de un incidente que, de acuerdo con reportes, derivó en un incendio en un tren.

Más de 50 minutos en línea 7 del metro y no avanza, cuáles 8 minutos? pic.twitter.com/YvREmNLald — monvar (@monvar28) August 11, 2025

A través de redes sociales, circularon fotografías de un ligero fuego en un tren de la “línea naranja”, el cual motivó desalojos y movilización de equipos de emergencia.

De acuerdo con el Metro CDMX, este tren fue retirado para revisión, lo cual impactó en los tiempos de traslado.

