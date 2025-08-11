Gustavo Petro lamenta muerte de precandidato Miguel Uribe: ‘La vida está encima de cualquier ideología’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial que murió este lunes como resultado del atentado del que fue víctima meses atrás, y señaló que, aunque abrazaban causas políticas diferentes, “la vida está por encima de cualquier ideología”.

En el mismo sentido, Petro Urrego negó que su gobierno, contrario a los ideales de Miguel Uribe, haya estado involucrado en el atentado: “No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”, dijo el mandatario colombiano.

La foto de Miguel Uribe en el asiento que ocupaba en el Senado colombiano. ı Foto: Reuters

A través de la red social X, Gustavo Petro dedicó un mensaje a Miguel Uribe, quien falleció este lunes después de múltiples cirugías por las heridas que le resultaron al haber sido víctima de un atentado, el 7 de junio.

Petro Urrego expresó su sentido pésame a la familia de Miguel Uribe y a todos los colombianos y señaló que “nos duele la muerte de Miguel”.

Colombianos encienden velas para pedir la pronta recuperación de Miguel Uribe, un mes antes de su muerte. ı Foto: Reuters

“Estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida”, escribió en X.

Asimismo, remarcó que siguen las investigaciones para encontrar a los responsables del atentado contra Miguel Uribe.

Un cartel en apoyo a Miguel Uribe. ı Foto: Reuters

“Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó”, escribió Petro.

“La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”, abundó.

Gustavo Petro niega persecución e involucramiento en atentado

En el mismo sentido, Gustavo Petro negó que la muerte de Miguel Uribe haya sido resultado de una “persecución” por parte de su gobierno, toda vez que el también senador contendía por la candidatura presidencial de una de las fórmulas opositoras.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. ı Foto: larazondemexico

“No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos. Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”, explicó el mandatario colombiano.

Finalmente, Gustavo Petro lamentó el atentado de Miguel Uribe, pues, aseguró, representa un fracaso en la estrategia que ha emprendido en Colombia para frenar la inseguridad y la violencia.

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos.



La vida está por encima de cualquier ideología.



He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

“He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”, escribió el colombiano.

“La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas. Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún”, concluyó.

