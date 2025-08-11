Tenía 39 años

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, atacado en junio en mitin político

El senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, falleció este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona

Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay. Foto: senado.gov.co
Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, refirió.

Turbay, de 39 años, se encontraba ingresado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas tras haber sido herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia.

