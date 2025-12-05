Critics Choice Awards 2026: Esta es la lista completa de nominados

Se han revelado las nominaciones de los Critics Choice Awards 2026, dando por inaugurada de manera oficial la esperada temporada de premios donde se celebra lo mejor del cine.
Las películas nominadas para esta edición de los Critics Choice Awards van desde éxitos en taquilla como Wicked y películas de aclamados directores como Guillermo del Toro con Frankenstein o Yorgos Lanthimos con Bugonia. La cinta con más nominaciones en esta ocasión es Pecadores.
Nominados a los Critics Choice Awards
Estos son los nominados en las principales categorías de la ceremonia de premios en la sección de cine:
Mejor película
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
- Wicked: Por siempre
Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Pecadores
- Guillermo del Toro- Frankenstein
- Josh Safdie – Marty: Juego supremo
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor
- Timothée Chalamet – Marty: Juego supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Joel Edgerton – Sueños de trenes
- Ethan Hwake – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Por siempre
- Inga Ibsdotter Lilleas – Valor sentimental
- Amy Madigan – La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – La hora de la desaparición
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgard – Valor sentimiental
Mejor guion original
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Pecadores
- La hora de la desaparición
- Lo siento, cariño
- Valor sentimental
Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
- La única opción
- Frankenstein
- Bugonia
- Hamnet
Mejor ensamble actoral
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor actor / actriz joven
- Everett Blunck – The Plague
- Miles Catton – Pecadores
- Cary Christopher – La hora de la desaparición
- Shannon Mahina Gorman – Familia en renta
- Jacobi Jupe – Hamnet
- Nina Ye – Left Handed Girl
Mejor edición
- Una casa de dinámita
- F1
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- La vecina perfecta
- Pecadores
Mejor fotografía
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty: Juego supremo
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Frankenstein
- Misión: imposible – La sentencia final
- Pecadores
- Superman
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein
- Hedda
- Hamnet
- El beso de la mujer araña
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat: Trance en el desierto
- Tiempo de guerra
Mejor maquillaje y peinado
- Exterminio: La evolución
- Frankenstein
- Pecadores
- La máquina
- La hora de la desaparición
- Wicked: Por siempre
Mejor canción original
- Drive – F1
- Golden – Las guerreras K-Pop
- I Lied To You – Pecadores
- Clothed by the Sin – El testimonio de Ann Lee
- Train Dreams – Sueños de trenes
- The Girl In The Bubble – Wicked: Por siempre
Mejor música original
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor comedia
- Eternidad
- La baladda de la isla
- Friendship
- ¿Y dónde está el policía?
- El esquema fenicio
- Amores compartidos
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- En tus sueños
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor diseño de stunts
- Bailarina
- F1
- Misión: imposible – La sentencia final
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Tiempo de guerra
Mejor película internacional
- Fue sólo un accidente
- Left-Handed Girl
- La única opción
- El agente secreto
- Sirat: Trance en el desierto
- Belén
Esta es la lista de nominados por categoría en lo mejor de la televisión:
Mejor serie de drama
- Alien: Earth
- Andor
- La diplomática
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Task
Mejor actor en serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Severance
- Billy Bob Thornton – Landman
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz en serie de drama
- Kathy Bates – Matlock
- Carrie Coon – La edad dorada
- Britt lower – Severance
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Ruseell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actor de reparto en serie de drama
- Patrick Bott – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Ato Essandoh – La diplomática
- Wood Harris – Forever
- Tom Pelphrey – Task
- Tramell Tillman – Severance
Mejor actriz de reparto en serie de drama
- Nicole Beharie – The Morning Show
- Denée Benton – La edad dorada
- Allison Janney – La diplomática
- Katherine LaNosa – The Pitt
- Greta Lee – The Morning Show
- Skye P. Marshall – Matlock
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- Elsbeth
- Ghosts
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- The Righteous Gemstones
- The Studio
Mejor actriz en serie de comedia
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Rose McIver – Ghosts
- Edi Patterson – The Righteous Gemstones
- Carrie Preston – Elsbeth
- Jean Smart – Hacks
Mejor actor en serie de comedia
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- David Alan Grier – St. Denis Medical
- Danny McBride – The Righteous Gemstones
- Seth Rogen – The Studio
- Alexander Skarsgård – Murderbot
Mejor actor de reparto en serie de comedia
- Ike Barinholtz – The Studio
- Paul W. Downs – Hacks
- Asher Grodman – Ghosts
- Oscar Nuñez – The Paper
- Chris Perfetti – Abbott Elementary
- Timothy Simons – Nobody Wants This
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
- Danielle Brooks – Peacemaker
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle Jones – Abbott Elementary
- Justine Lupe – Nobody Wants This
- Ego Nwadim – Saturday Night Live
- Rebecca Wisocky – Ghosts
Mejor serie limitada
- Adolescencia
- All Her Fault
- Chief of War
- Death by Lightning
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Dope Thief
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Mejor película para la televisión
- Bridget Jones: Loca por él
- Deep Cover
- El abismo secreto
- Mountainhead
- Nonnas
- Summer of ‘69
Mejor actor en serie limitada o película para televisión
- Michael Chernus – Devil in Disguise
- Stephen Graham – Adolescencia
- Brian Tyree Henry – Dope Thief
- Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
- Matthew Rhys – The Beast In Me
- Michael Shannon – Death by Lightning
Mejor actriz en serie limitada o película para televisión
- Jessica Biel – The Better Sister
- Meghann Fahy – Sirens
- Sarah Snook – All Her Fault
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
- Renée Zellweger – Bridget Jones: Loca por él
Mejor serie en lengua extranjera
- Acapulco
- Last Samurai Standing
- Mussollini: Son of the Country
- Red Alert
- El juego del calamar
- When No One Sees Us
Mejor serie animada
- Bob Burger’s
- Harley Quinn
- Long Story Short
- Marvel Zombies
- South Park
- Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Mejor talk show
- The Daily Show
- Hot Ones
- Jimmy Kimmel Live!
- Late Night with Seth Meyers
- The Late Show with Stephen Colbert
- Watch What Happens Live with Andy Cohen
Mejor especial de comedia
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Caleb Hearon: Model Comedian
- Leanne Morgan: Unspeakable Things
- Marc Maron: Panicked
- Sarah Silverman: PostMortem
- SNL 50 Anniversary