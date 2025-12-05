Critics Choice Awards 2026: Esta es la lista completa de nominados

Se han revelado las nominaciones de los Critics Choice Awards 2026, dando por inaugurada de manera oficial la esperada temporada de premios donde se celebra lo mejor del cine.

Las películas nominadas para esta edición de los Critics Choice Awards van desde éxitos en taquilla como Wicked y películas de aclamados directores como Guillermo del Toro con Frankenstein o Yorgos Lanthimos con Bugonia. La cinta con más nominaciones en esta ocasión es Pecadores.

Nominados a los Critics Choice Awards

Estos son los nominados en las principales categorías de la ceremonia de premios en la sección de cine:

Mejor película

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jay Kelly

Marty: Juego supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Wicked: Por siempre

Congratulations to our Critics Choice BEST PICTURE nominees!

Find out who takes home the award at the star-studded 31st Annual Critics Choice Awards, LIVE on Sunday, January 4th, 2026

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Pecadores

Guillermo del Toro- Frankenstein

Josh Safdie – Marty: Juego supremo

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Renate Reinsve – Valor sentimental

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty: Juego supremo

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Joel Edgerton – Sueños de trenes

Ethan Hwake – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: Por siempre

Inga Ibsdotter Lilleas – Valor sentimental

Amy Madigan – La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku – Pecadores

Teyana Taylor – La hora de la desaparición

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una batalla tras otra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgard – Valor sentimiental

Congratulations to our Critics Choice BEST SUPPORTING ACTOR nominees!

Find out who takes home the award at the star-studded 31st Annual Critics Choice Awards, LIVE on Sunday, January 4th, 2026

Mejor guion original

Jay Kelly

Marty: Juego supremo

Pecadores

La hora de la desaparición

Lo siento, cariño

Valor sentimental

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

La única opción

Frankenstein

Bugonia

Hamnet

Mejor ensamble actoral

Hamnet

Jay Kelly

Marty: Juego supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Wicked: Por siempre

Mejor actor / actriz joven

Everett Blunck – The Plague

Miles Catton – Pecadores

Cary Christopher – La hora de la desaparición

Shannon Mahina Gorman – Familia en renta

Jacobi Jupe – Hamnet

Nina Ye – Left Handed Girl

Mejor edición

Una casa de dinámita

F1

Marty: Juego supremo

Una batalla tras otra

La vecina perfecta

Pecadores

Mejor fotografía

F1

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Frankenstein

Hamnet

Marty: Juego supremo

Pecadores

Wicked: Por siempre

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Frankenstein

Misión: imposible – La sentencia final

Pecadores

Superman

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

Hedda

Hamnet

El beso de la mujer araña

Pecadores

Wicked: Por siempre

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat: Trance en el desierto

Tiempo de guerra

Mejor maquillaje y peinado

Exterminio: La evolución

Frankenstein

Pecadores

La máquina

La hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Mejor canción original

Drive – F1

Golden – Las guerreras K-Pop

I Lied To You – Pecadores

Clothed by the Sin – El testimonio de Ann Lee

Train Dreams – Sueños de trenes

The Girl In The Bubble – Wicked: Por siempre

Congratulations to our Critics Choice BEST SONG nominees!

Find out who takes home the award at the star-studded 31st Annual Critics Choice Awards, LIVE on Sunday, January 4th, 2026

Mejor música original

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty: Juego supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor comedia

Eternidad

La baladda de la isla

Friendship

¿Y dónde está el policía?

El esquema fenicio

Amores compartidos

Mejor película animada

Arco

Elio

En tus sueños

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor diseño de stunts

Bailarina

F1

Misión: imposible – La sentencia final

Una batalla tras otra

Pecadores

Tiempo de guerra

Mejor película internacional

Fue sólo un accidente

Left-Handed Girl

La única opción

El agente secreto

Sirat: Trance en el desierto

Belén

Esta es la lista de nominados por categoría en lo mejor de la televisión:

Mejor serie de drama

Alien: Earth

Andor

La diplomática

Paradise

The Pitt

Pluribus

Severance

Task

Congratulations to our Critics Choice BEST DRAMA SERIES nominees!

Find out who takes home the award at the star-studded 31st Annual Critics Choice Awards, LIVE on Sunday, January 4th, 2026

Mejor actor en serie de drama

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Billy Bob Thornton – Landman

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en serie de drama

Kathy Bates – Matlock

Carrie Coon – La edad dorada

Britt lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Ruseell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor de reparto en serie de drama

Patrick Bott – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Ato Essandoh – La diplomática

Wood Harris – Forever

Tom Pelphrey – Task

Tramell Tillman – Severance

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Nicole Beharie – The Morning Show

Denée Benton – La edad dorada

Allison Janney – La diplomática

Katherine LaNosa – The Pitt

Greta Lee – The Morning Show

Skye P. Marshall – Matlock

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Elsbeth

Ghosts

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

The Righteous Gemstones

The Studio

Mejor actriz en serie de comedia

Kristen Bell – Nobody Wants This

Natasha Lyonne – Poker Face

Rose McIver – Ghosts

Edi Patterson – The Righteous Gemstones

Carrie Preston – Elsbeth

Jean Smart – Hacks

Mejor actor en serie de comedia

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

David Alan Grier – St. Denis Medical

Danny McBride – The Righteous Gemstones

Seth Rogen – The Studio

Alexander Skarsgård – Murderbot

Congratulations to our Critics Choice BEST ACTOR IN A COMEDY SERIES nominees!

Find out who takes home the award at the star-studded 31st Annual Critics Choice Awards, LIVE on Sunday, January 4th, 2026

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Paul W. Downs – Hacks

Asher Grodman – Ghosts

Oscar Nuñez – The Paper

Chris Perfetti – Abbott Elementary

Timothy Simons – Nobody Wants This

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Danielle Brooks – Peacemaker

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle Jones – Abbott Elementary

Justine Lupe – Nobody Wants This

Ego Nwadim – Saturday Night Live

Rebecca Wisocky – Ghosts

Mejor serie limitada

Adolescencia

All Her Fault

Chief of War

Death by Lightning

Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Dope Thief

Dying for Sex

The Girlfriend

Mejor película para la televisión

Bridget Jones: Loca por él

Deep Cover

El abismo secreto

Mountainhead

Nonnas

Summer of ‘69

Mejor actor en serie limitada o película para televisión

Michael Chernus – Devil in Disguise

Stephen Graham – Adolescencia

Brian Tyree Henry – Dope Thief

Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys – The Beast In Me

Michael Shannon – Death by Lightning

Mejor actriz en serie limitada o película para televisión

Jessica Biel – The Better Sister

Meghann Fahy – Sirens

Sarah Snook – All Her Fault

Michelle Williams – Dying for Sex

Robin Wright – The Girlfriend

Renée Zellweger – Bridget Jones: Loca por él

Mejor serie en lengua extranjera

Acapulco

Last Samurai Standing

Mussollini: Son of the Country

Red Alert

El juego del calamar

When No One Sees Us

Mejor serie animada

Bob Burger’s

Harley Quinn

Long Story Short

Marvel Zombies

South Park

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Mejor talk show

The Daily Show

Hot Ones

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Watch What Happens Live with Andy Cohen

Mejor especial de comedia