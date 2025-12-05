Temporada de premios

Critics Choice Awards 2026: Esta es la lista completa de nominados

La esperada premiación de cine se llevará a cabo el próximo 4 de enero y forma parte de la temporada de premios que se celebran año con año

Critics Choice Awards 2026
Critics Choice Awards 2026 Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Se han revelado las nominaciones de los Critics Choice Awards 2026, dando por inaugurada de manera oficial la esperada temporada de premios donde se celebra lo mejor del cine.

Las películas nominadas para esta edición de los Critics Choice Awards van desde éxitos en taquilla como Wicked y películas de aclamados directores como Guillermo del Toro con Frankenstein o Yorgos Lanthimos con Bugonia. La cinta con más nominaciones en esta ocasión es Pecadores.

Nominados a los Critics Choice Awards

Estos son los nominados en las principales categorías de la ceremonia de premios en la sección de cine:

Mejor película

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes
  • Wicked: Por siempre

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Guillermo del Toro- Frankenstein
  • Josh Safdie – Marty: Juego supremo
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Renate Reinsve – Valor sentimental
  • Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

  • Timothée Chalamet – Marty: Juego supremo
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Joel Edgerton – Sueños de trenes
  • Ethan Hwake – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – El agente secreto

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning – Valor sentimental
  • Ariana Grande – Wicked: Por siempre
  • Inga Ibsdotter Lilleas – Valor sentimental
  • Amy Madigan – La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – La hora de la desaparición

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard – Valor sentimiental

Mejor guion original

  • Jay Kelly
  • Marty: Juego supremo
  • Pecadores
  • La hora de la desaparición
  • Lo siento, cariño
  • Valor sentimental

Mejor guion adaptado

  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes
  • La única opción
  • Frankenstein
  • Bugonia
  • Hamnet

Mejor ensamble actoral

  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor actor / actriz joven

  • Everett Blunck – The Plague
  • Miles Catton – Pecadores
  • Cary Christopher – La hora de la desaparición
  • Shannon Mahina Gorman – Familia en renta
  • Jacobi Jupe – Hamnet
  • Nina Ye – Left Handed Girl

Mejor edición

  • Una casa de dinámita
  • F1
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • La vecina perfecta
  • Pecadores

Mejor fotografía

  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

  • Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty: Juego supremo
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Frankenstein
  • Misión: imposible – La sentencia final
  • Pecadores
  • Superman

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein
  • Hedda
  • Hamnet
  • El beso de la mujer araña
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat: Trance en el desierto
  • Tiempo de guerra

Mejor maquillaje y peinado

  • Exterminio: La evolución
  • Frankenstein
  • Pecadores
  • La máquina
  • La hora de la desaparición
  • Wicked: Por siempre

Mejor canción original

  • Drive – F1
  • Golden – Las guerreras K-Pop
  • I Lied To You – Pecadores
  • Clothed by the Sin – El testimonio de Ann Lee
  • Train Dreams – Sueños de trenes
  • The Girl In The Bubble – Wicked: Por siempre

Mejor música original

  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty: Juego supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor comedia

  • Eternidad
  • La baladda de la isla
  • Friendship
  • ¿Y dónde está el policía?
  • El esquema fenicio
  • Amores compartidos

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • En tus sueños
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor diseño de stunts

  • Bailarina
  • F1
  • Misión: imposible – La sentencia final
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Tiempo de guerra

Mejor película internacional

  • Fue sólo un accidente
  • Left-Handed Girl
  • La única opción
  • El agente secreto
  • Sirat: Trance en el desierto
  • Belén

Esta es la lista de nominados por categoría en lo mejor de la televisión:

Mejor serie de drama

  • Alien: Earth
  • Andor
  • La diplomática
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Task

Mejor actor en serie de drama

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Diego Luna – Andor
  • Mark Ruffalo – Task
  • Adam Scott – Severance
  • Billy Bob Thornton – Landman
  • Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en serie de drama

  • Kathy Bates – Matlock
  • Carrie Coon – La edad dorada
  • Britt lower – Severance
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Ruseell – La diplomática
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor de reparto en serie de drama

  • Patrick Bott – The Pitt
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Ato Essandoh – La diplomática
  • Wood Harris – Forever
  • Tom Pelphrey – Task
  • Tramell Tillman – Severance

Mejor actriz de reparto en serie de drama

  • Nicole Beharie – The Morning Show
  • Denée Benton – La edad dorada
  • Allison Janney – La diplomática
  • Katherine LaNosa – The Pitt
  • Greta Lee – The Morning Show
  • Skye P. Marshall – Matlock

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • Elsbeth
  • Ghosts
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders In The Building
  • The Righteous Gemstones
  • The Studio

Mejor actriz en serie de comedia

  • Kristen Bell – Nobody Wants This
  • Natasha Lyonne – Poker Face
  • Rose McIver – Ghosts
  • Edi Patterson – The Righteous Gemstones
  • Carrie Preston – Elsbeth
  • Jean Smart – Hacks

Mejor actor en serie de comedia

  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Ted Danson – A Man on the Inside
  • David Alan Grier – St. Denis Medical
  • Danny McBride – The Righteous Gemstones
  • Seth Rogen – The Studio
  • Alexander Skarsgård – Murderbot

Mejor actor de reparto en serie de comedia

  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Paul W. Downs – Hacks
  • Asher Grodman – Ghosts
  • Oscar Nuñez – The Paper
  • Chris Perfetti – Abbott Elementary
  • Timothy Simons – Nobody Wants This

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

  • Danielle Brooks – Peacemaker
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Janelle Jones – Abbott Elementary
  • Justine Lupe – Nobody Wants This
  • Ego Nwadim – Saturday Night Live
  • Rebecca Wisocky – Ghosts

Mejor serie limitada

  • Adolescencia
  • All Her Fault
  • Chief of War
  • Death by Lightning
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Dope Thief
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Mejor película para la televisión

  • Bridget Jones: Loca por él
  • Deep Cover
  • El abismo secreto
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Summer of ‘69

Mejor actor en serie limitada o película para televisión

  • Michael Chernus – Devil in Disguise
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Brian Tyree Henry – Dope Thief
  • Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Matthew Rhys – The Beast In Me
  • Michael Shannon – Death by Lightning

Mejor actriz en serie limitada o película para televisión

  • Jessica Biel – The Better Sister
  • Meghann Fahy – Sirens
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Michelle Williams – Dying for Sex
  • Robin Wright – The Girlfriend
  • Renée Zellweger – Bridget Jones: Loca por él

Mejor serie en lengua extranjera

  • Acapulco
  • Last Samurai Standing
  • Mussollini: Son of the Country
  • Red Alert
  • El juego del calamar
  • When No One Sees Us

Mejor serie animada

  • Bob Burger’s
  • Harley Quinn
  • Long Story Short
  • Marvel Zombies
  • South Park
  • Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Mejor talk show

  • The Daily Show
  • Hot Ones
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Late Night with Seth Meyers
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • Watch What Happens Live with Andy Cohen

Mejor especial de comedia

  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Caleb Hearon: Model Comedian
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things
  • Marc Maron: Panicked
  • Sarah Silverman: PostMortem
  • SNL 50 Anniversary
Temas:
