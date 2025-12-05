¿Cuándo sale Peaky Blinders: The Immortal Man? Fecha de estreno de la película en cines

Netflix reveló que Peaky Blinders: The Immortal Man llegará a cines en marzo del 2026, un estreno en recintos seleccionados que ha generado expectativa entre los fans de la icónica serie protagonizada por Cillian Murphy.
La película se sitúa en Birmingham de 1940, cuatro años después del final de la serie. Peaky Blinders: The Immortal Man cuenta con Cillian Murphy nuevamente en el rol de Tommy Shelby y es el inicio de nuevas historias en el universo de esta historia.
La película llegará a cines selectos el 20 de marzo de 2026. Después de un tiempo limitado en cines, podrás ver la cinta en la plataforma de Netflix junto con la suscripción.
¿De qué trata Peaky Blinders: The Immortal Man?
La sinopsis oficial de la cinta revela: “En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…“.
“Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y será un viaje de locura”, sostuvo Steven Knight, creador de la serie.
Reparto de Peaky Blinders: The Immortal Man
El elenco de Peaky Blinders: The Immortal Man se integra por:
- Cillian Murphy 49 años
- Rebecca Ferguson 42 años
- Tim Roth 64 años
- Sophie Rundle 37 años
- Ned Dennehy de 59 años
- Packy Le de 43 años
- Ian Peck de 68 años
- Jay Lycurgo de 27 años
- Barry Keoghan de 33 años
- Stephen Graham de 52 años