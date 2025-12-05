Muere el actor Eduardo Manzano a los 87 años

El actor Eduardo Manzano falleció a los 87 años de edad, según informó su familia a través de un comunicado.

En una sentida carta escrita por su hijo, el también comediante Lalo Manzano, se informó la muerte del actor también conocido como “El Polivoz”, ocurrida el jueves 4 de noviembre.

Eduardo Manzano. ı Foto: Especial

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”, se lee en el comunicado.

Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano, describió a su padre como “un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.

Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano



Lalo Manzano dijo que el legado de “El Polivoz” vivirá “no solo en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”.

El fallecimiento de Eduardo Manzano ocurre después de que, en meses pasados, se difundieran rumores sobre su muerte debido a una enfermedad, los cuales fueron rápidamente desmentidos también por Lalo Manzano.

Eduardo Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1938, por lo que, a la fecha de su muerte, tenía 87 años de edad.

Su último trabajo antes de su muerte fue la temporada más reciente de la serie cómica Una familia de diez, en la que, desde 2007, interpretó al personaje de Don Arnoldo.

Sin embargo, su rol más destacado fue en el programa El show de los Polivoces, que se transmitió desde 1971 hasta 1975, y dejó un legado en la comedia televisiva nacional.

