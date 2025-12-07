AuronPlay es operado de emergencia, esto se sabe de su estado de salud

El famoso streamer español AuronPlay causó gran preocupación entre sus seguidores luego de que anunciara que se encontraba en el hospital debido a una emergencia médica.

En redes sociales sus fans se preguntan qué pasó y cuál es su estado de salud actual; a continuación, te contamos.

AuronPlay es operado de emergencia, ¿qué le pasó?

El propio AuronPlay informó a través de sus redes sociales que debía someterse a una cirugía de emergencia para extraer dos cálculos en la vesícula. Reveló hace unos días que el procedimiento médico se llevaría a cabo ayer, sábado 6 de diciembre.

¿Por qué pueden aparecer los cálculos de la vesícula y qué son?

Según información de MayoClinic, los cálculos biliares o en la vesícula son depósitos endurecidos de fluido digestivo que se acumulan en la vesícula biliar, un pequeño órgano en forma de pera situado debajo del hígado.

Las principales causas son:

Exceso de colesterol en la bilis.

Alteraciones en el vaciado de la vesícula.

Predisposición genética.

Sobrepeso u obesidad.

Dietas altas en grasas y bajas en fibra.

Algunos síntomas que pueden tener las personas con cálculos en la vesícula, como AuronPlay, son:

Dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen (cólico biliar).

Náuseas o vómitos.

Indigestión, especialmente tras consumir comidas grasosas.

En algunos casos, los cálculos en la vesícula pueden no causar síntomas y descubrirse de manera incidental.

Aunque si se detecta a tiempo la vida de la persona no corre peligro, si un cálculo bloquea los conductos biliares, puede provocar inflamación (colecistitis), infecciones o incluso pancreatitis.

Esto se sabe del estado de salud de AuronPlay

La cirugía de emergencia del streamer AuronPlay fue exitosa. El propio español dio a conocer con una imagen en sus historias de Instagram que acababa de salir del quirófano.

Asimismo, el famoso mencionó que permanecerá unos días apartado de las redes sociales mientras lleva a cabo su recuperación. Este mensaje y la imagen dieron tranquilidad a sus seguidores, quienes en redes sociales han expresado que desean que Auron se recupere pronto.

Por lo tanto, el estado de salud de AuronPlay es estable actualmente. Se espera que en las próximas semanas el creador de contenido comparta más detalles sobre su padecimiento y el proceso de recuperación.

Historia de IG de AuronPlay ı Foto: IG auronplay

Otros padecimientos que ha tenido AuronPlay lo han obligado a pausar su actividad en redes sociales

En marzo de 2024, AuronPlay explicó que sufrió una infección en la garganta causada por una bacteria, lo que le impidió hacer streaming durante varios días. El español señaló que estaba bajo medicación para eliminar la bacteria. Aunque al inicio pensó que era una amigdalitis, el doctor le indicó que se trataba de algo más fuerte.