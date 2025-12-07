Karely Ruiz celebra los XV años de su hermana con lujosa fiesta

Karely Ruiz no solo es una de las modelos más importantes de la industria del contenido para adultos, pues a través de los años ha dejado ver su lado más amable y altruista con el que ha terminado de enamorar a millones.

Ahora, Karely Ruiz decidió tirar la casa por la ventana y celebrar los XV años de su hermana menor, en una noche con amigos y familiares que marca un antes y un después en la vida de muchas jóvenes por lo grandes que tienden a ser las fiestas.

Karely Ruiz preocupa con su estado de salud. ı Foto: IG: @karelyruiz

Se sabe que la hermana de la modelo tiene una discapacidad. Sin embargo, este detalle en su vida no ha sido impedimento para que la joven pueda vivir su vida de la mejor manera.

Sus XV años se celebraron a lo grande. No faltó el baile, el vals clásico, un gran banquete, el pastel y un salón adornado por enormes arreglos florales, así como una pista llena de luces.

La menor apareció con un vestido color rosa pastel y un peinado alto adornado por una tiara con cristales de destellos dorados. Fue acompañada por su padre para el vals y llevó un ramo pequeño de flores rosas.

La festejada deslumbró en todo momento y tuvo un cambio de ropa para estar más cómoda, el cual constó de una blusa blanca y una falda, estilo tutú, en color rosa también. Por su parte, Karely lució un vestido rojo ajustado y disfrutó en compañía de su familia.

Karely Ruiz en los XV años de su hermana. ı Foto: Redes sociales

La fiesta estuvo llena de momentos divertidos para los invitados que de ese modo celebraron la fiesta de la quinceañera. Casi todo el tiempo la joven fue acompañada por su madre.

Las redes sociales celebraron que la hermana de Karely Ruiz viviera unos XV años llenos de cariño y lujo y algunos de los comentarios por los videos en redes sociales al respecto son:

“Bendiciones para toda tu familia eres una chica muy linda que ve x su familia siempre”.

“Muchas Felicidades y Bendiciones”.

“Hermosa la princesa”.

“Feliz cumpleaños a tu hermanita, Karely”.

“Muchas felicidades, que Dios la bendiga siempre”.