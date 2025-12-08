Confirman serie biográfica de Chabelo, ¿Dónde verla?

Xavier López Chabelo es uno de los grandes íconos de la televisión mexicana, quien destacó a través de los años gracias a su personaje de “niño eterno” y su programa En Familia con Chabelo que acompañó por miles de domingos a millones.

Si bien en algunos momentos de su vida Chabelo llegó a tener algunos deslices, muchos lo recuerdan por su participación en su programa de Televisa donde realizaba diversas actividades y daba premios a quienes resultaban ganadores. El programa duró 48 años al aire.

Habrá bioserie de Chabelo

Fue en una reciente entrevista que el hijo del actor, Xavier López Miranda, compartió algunos detalles sobre el proyecto de la serie biográfica donde buscarán hablar de la vida del histrión más allá de su entrañable personaje.

“Sí se va a hacer”, dijo sin querer revelar demasiados detalles respecto a la serie, “estamos trabajando un par de proyectos diferentes y uno de ellos hay una serie, hay mucho que contar”, expresó. El proyecto estaría a cargo de Televisa Univisión.

El hombre aseguró que le parece muy importante llevar a cabo la obra, pues recuerda que el mismo Chabelo lo aprobaba, destacando lo “bonito” que es poder “disfruta a quien ya no está aquí” a través de la tecnología actual.

Cabe mencionar que este proyecto buscará mostrar una faceta más humana del comediante, aunque apenas se encuentra en una fase de pre producción. Es decir, se comienzan a preparar los detalles como el guion y ni siquiera se ha definido quién daría vida a Xavier López.

¡Hijo de Chabelo CONFIRMA bioserie de la historia de su papá! Xavier López da detalles del proyecto#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/kGp7LGpWgW — De Primera Mano (@deprimeramano) December 2, 2025

En otras declaraciones, el hijo del legendario actor compartió que también hay un proyecto relacionado con el material inédito de su padre, aunque tampoco quiso revelar mayores detalles al respecto, por lo que mantuvo los detalles en la confidencialidad.

Fue el 25 de marzo de 2023 que Xavier López Chabelo murió, una noticia que tomó por sorpresa a millones de mexicanos, pues aunque habían reducido sus apariciones en público, nadie sospechaba que podría fallecer a los 88 años de edad.