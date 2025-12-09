Muere El Cometa Show, ¿Qué le pasó y de qué falleció?

Se confirmó la muerte de El Cometa Show, comediante regiomontano, a los 40 años de edad. El verdadero nombre del humorista era Jesús Alberto González y era conocido en el mundo del entretenimiento en vivo por sus espectáculos.

La noticia de la muerte de El Cometa Show comenzó a circular en redes sociales hasta que fue confirmada por diferentes espacios dedicados a la comedia, donde el humorista solía aparecer de manera habitual.

Por un lado, Zagar Comedy Bar, donde el comediante se presentaba informó: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jesús Alberto González [...] Era querido por nuestros clientes y siempre fue recibido de la mejor manera", escribieron en la cuenta de Instagram del recinto.

En la cuenta de Mike Salazar y Zona de Desmadre también se comentó el fallecimiento: "Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de Zona de Desmadre”.

“Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz mi amigo cometa. Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros, vuelta alto como el cometa que fuiste”, escribió.

¿Qué le pasó a El Cometa Show y cómo murió?

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la causa de muerte del comediante, pues la familia no ha emitido un pronunciamiento al respecto. A pesar de ello, trascendió que el hombre habría fallecido por una crisis cardiaca, aunque otra fuente indica que se trató de una falla en el sistema circulatorio.

El Cometa Show fue una figura importante del entretenimiento regiomontano, destacando gracias a su humor, marcado por la autenticidad y le permitió así consolidar una comunidad de seguidores que lo apoyaban en las redes sociales.

Durante años, Jesús Alberto González se presentó de forma constante en bares, foros y teatros locales, donde cultivó una relación cercana con su público.