La organización del Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny informó recientemente que habrá una modificación importante en la distribución del Estadio Nacional, ubicado en Lima, Perú, la cual se aplicará durante las presentaciones programadas para el 16 y 17 de enero de 2026.

Los seguidores del intérprete puertorriqueño podrán acceder a nuevas secciones y se liberarán varias entradas, por lo que, si no conseguiste boletos, ésta es tu gran oportunidad. Descubre la nueva distribución de las gradas, los precios de las entradas y a partir de qué fecha podrás adquirirlas.

Bad Bunny en Lima: Nuevas zonas, precio y venta de boletos

Hay nuevas zonas habilitadas para los conciertos de Bad Bunny en Lima, Perú. Hay áreas adicionales alrededor del escenario principal y, por primera vez, el show incorpora el espacio alterno denominado La Casita junto a la sección exclusiva Sector Vecinos, lo que amplía la capacidad del recinto y brinda más alternativas para los asistentes.

También se dio a conocer que las áreas Los Vecinos, PIT A y PIT B se incorporan a la oferta tradicional de boletos. Además, los asistentes que ya posean entradas Platinum o paquetes VIP podrán solicitar un upgrade para acceder a lugares con mejor ubicación, siempre que haya disponibilidad en el sistema.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el concierto de Bad Bunny en Lima?

Este miércoles 10 de diciembre inicia la venta de los boletos para las zonas Vecinos, PIT A y PIT B que se encuentran en el mismo escenario, mediante la plataforma oficial de Ticketmaster.

Los precios para las nuevas zonas para ambas fechas de Bad Bunny en Lima son:

LOS VECINOS (numerado) : Precio Full: 1200.00 soles

PIT A / PIT B (stand up) : Precio Full: 1200.00 soles

PLATINUM (Stand Up) : Precio Full: 944.00 soles

OCCIDENTE / ORIENTE : Precio Full: 834.00 soles

VIP (Stand Up) : Precio Full: 684.00 soles

TRIBUNA NORTE: Precio Full: 224.00 soles

Bad Bunny Lima ı Foto: Especial

¿Cómo hacer un upgrade si tengo boletos la zona Platinum o paquetes VIP para el concierto en Lima de Bad Bunny?

Los asistentes que tengan boletos en la zona Platinum o paquetes VIP dentro de la aplicación Qentro podrán gestionar un upgrade hacia la nueva sección Los Vecinos, siempre sujeto a la disponibilidad existente. Este trámite se llevará a cabo a través de un correo electrónico enviado a la ticketera.

¿Puedo pedir el reembolso de mis boletos para el show?

Para los fans que compraron su entrada para la zona Platinum y quieran la devolución de su dinero, podrán solicitar su reembolso mediante correo hasta el 26 de diciembre.