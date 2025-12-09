Bad Bunny está a punto de comenzar con su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros por su gira Debí Tirar Más Fotos que es una de las presentaciones más esperadas del año, ya que en cada una de sus fechas logró sold out, reuniendo a miles de personas.

Sin duda alguna, Bad Bunny es uno de los artistas más importantes de los últimos años, quien ha conseguido expandir su imperio musical desde el urbano hasta estilos clásicos de música latina, lo que ha generado que el famoso tenga una amplia variedad de seguidores.

¡Insólito! 😱 Una fan acampó 3 días antes del primer concierto de Bad Bunny en CDMX solo para estar frente a Benito 🐰🔥 La emoción por verlo en vivo rompe todos los récords 🎶💥 #BadBunny #TirarMásFotos #CDMX pic.twitter.com/wDY6wAgQBk — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 9, 2025

El fanatismo de la audiencia no solo ha llenado los estadios, pues además los fans del cantante comenzaron a acampar desde hace un par de días afuera del estadio con la intención de estar lo más cerca posible de los escenarios.

¿Cuándo comienzan los conciertos de Bad Bunny en México?

Los conciertos de Bad Bunny en México comienzan este miércoles 10 de diciembre y su última presentación será el domingo 21 de diciembre, por lo que tendremos al cantante por dos semanas en el país.

En total, son ocho las fechas del artista en el GNP Seguros, por lo que se espera que alrededor de 480 mil personas disfruten de su música en vivo dentro del icónico estadio.

Los conciertos del artista han dado mucho de qué hablar. Desde su sold out hasta la revelación de que Benito traía La Casita que llenó de emoción a los fans en la zona General B.

Además, han habido colaboraciones que celebran la llegada del artista al país en marcas como Adidas, sin mencionar la experiencia inmersiva de Spotify que duró unos días antes de la serie de conciertos.

Bad Bunny sin duda se ha coronado como uno de los grandes astros de la música actual, quien sin duda dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.